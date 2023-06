Juan Pablo Varillas vs. Hubert Hurkacz en vivo se verán las caras este viernes 2 de junio del 2023 por la tercera ronda de Roland Garros en la Cancha 14 a partir de las 09:15 a.m. (hora peruana). El canal que emitirá este partido será ESPN y Star Plus en toda Sudamérica. Cabe resaltar que el peruano viene de vencer 3-2 al español, Roberto Bautista Agut. Aquí en El Comercio, tendrás todas las incidencias del encuentro.

