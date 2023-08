Juan Pablo Varillas vs Taylor Fritz en vivo: partido en directo por la segunda ronda del US Open 2023 . ‘Juanpi’ va por una nueva clasificación en el Abierto de Estados Unidos luego de eliminar al serbio Miomir Kecmanović. Su próximo objetivo es la primera raqueta estadounidense, actual número 9 de ATP y campeón Indian Wells del año pasado, quien viene de vencer a su compatriota Steve Johnson. La transmisión por TV y streaming se puede ver a través del canal ESPN en Star Plus .

