La bandera del tenis peruano la lleva Juan Pablo Varillas por el mundo. Ahora, su nueva parada es Buenos Aires, un lugar familiar para él porque ahí es su centro de entrenamiento, y es donde ha logrado una nueva victoria en el circuito ATP.

Tal como advertíamos tras su participación en el Australian Open, lo que le tocaba a Juanpa era encarar los torneos ATP donde encontrará mayor nivel de juego a superar, pero también mayor recompensa a su esfuerzo.

Ahora disputa el Argentina Open, torneo ATP 250, tras superar dos partidos de la qualy y debutar con victoria en la primera ronda sobre Joao Souza la noche del martes. Tres victorias que le significan 32 puntos en el ránking, 12 por la qualy y 20 de la Ronda 32. Un peruano no ganaba en el torneo argentino desde Luis Horna en el 2008, le comenta el periodista Lautaro Miranda a Juan Pablo, y el nacional se mostró orgulloso por lo que viene haciendo. “Poco a poco voy haciendo mi camino, me motiva ese tipo de datos, me motiva, me gusta poner al tenis peruano en los grandes torneos”, respondió. Y ya lo vimos en Roland Garros y el Australian Open dando pelea ante Félix Auger-Alliasime y Alex Zverev, llevando sus partidos hasta el quinto set.

Era vital que encare los torneos ATP porque los torneos Challenger ofrecen muchos menos puntos. Si retrocedemos, en noviembre pasado Juan Pablo ganó el Challenger de Sao Leopoldo en Brasil, cinco partidos ganados para sumar 80 puntos. Solo con la victoria en primera ronda en Argentina logró la cuarta parte (20) y esta tarde busca 45 más de vencer al austriaco Diminic Thiem.

“Mira a Baez, está 45 en el mundo con 14 primeras vueltas seguidas. El circuito ATP es muy competitivo y uno tiene que balancear sensaciones, puntos, confianza, partidos ganados y malestares físicos”, nos comendaba el ahora entrenador de tenis Sergio Galdos. Y el ejemplo que refiere es por Sebastián Baez, argentino que el año pasado disputó la gira ATP y en base a victorias en primeras rondas fue acumulando puntos. Ahora se ubica en la casilla 36 ATP.

Por eso, Juan Pablo este año, además del Australian Open, ya se hizo presente en dos Torneos ATP. En Córdoba entró directo al cuadro principal, aunque cayó en su primer partido. Ahora está en Buenos Aires. Tras ello viajará a Río y luego a Santiago. Es decir, en los dos primeros meses del año disputará cuatro ATP, más de la mitad del total que disputó el año pasado, con siete. Sumar puntos en los torneos que vienen le permitirán ascender en el ránking y con ello ganarse un lugar directamente en los cuadros principales y así evitar las riesgosas qualys. Esta semana arrancó en el puesto 101 y en el ránking live ascendió hasta la casilla 93, pero la lista está en constante movimiento.

Presencias ATP Cantidad de torneos 15 Torneos

10 Cuadros principales (MD)

40 partidos (18 MD - 22 Qualy)

25 victorias (9 MD - 16 Qualy)

15 derrotas (9 MD - 6 Qualy) 2020 - 2 torneos ATP

2021 - 4 torneos ATP

2022 - 7 torneos ATP

2023 - 2 torneos ATP*

* jugará dos más este mes Fuente: @PeruanoTenis

Reflexión Varillas: “La gente se está dando cuenta de que el tenis está mejorando y eso es importante". (Video: Virginia Siaden)

El reto del Top 100

“Me encantaría tener una revancha”, dice Juan Pablo Varillas. Y la tendrá esta tarde. El peruano enfrenta en segunda ronda del Argentina Open a Dominic Thiem, número 99 del mundo, ante quien cayó en el ATP de Gstaad en Suiza, cuando el austriaco era 274 del mundo y salía de una lesión. “Ese partido no lo jugué de la mejor manera”, recuerda el peruano en declaraciones a Lautaro Miranda.





Argentina Open Segunda Ronda Antecedente Hoy Varillas vs. Thiem (99 ATP)

Argentina Open

Hoy: 11:30 a.m. (Star+) ATP Gstaad - QF

Thiem 6-4, 6-3 Varillas

Y Thiem también recuerda ese encuentro y al peruano. “Ha tenido una gran evolución en el último año. Ahora está en su territorio con la arcilla. Las condiciones son distintas”, declaró tras su victoria en primera ronda. “Será un buen reto para los dos”, dijo.

Y el reto de Varillas es ese. Empezar a tener victorias seguidas sobre tenistas top 100 ya que serán rivales con los que se topará más seguidos en los ATP, triunfos que lo llenarán de confianza y le permitirán exponerse ante el mundo.

vs. Top 100 Registro Mejor resultado Varillas vs 2 en Grand Slam

1 en Copa Davis

8 Challenger

13 ATP

1 Juegos Olímpicos 26 partidos

10 victorias

16 derrotas Bautista Agut - 19 ATP - ATP 250 Gstaad

7-6, 7-5

En su carrera, Varillas ha jugado 26 partidos ante jugadores top 100, dos de ellos ya este año, ante Zverev (13) en el Australian Open y ante Dusan Lakovic en el ATP Córdoba, la semana pasada. Lamentablemente, ambos fueron derrotas. De los 26 duelos, suma 10 victorias en la que se cuenta su triunfo más grande, ante Bautista Agut en Gstaad 2020, cuando el español era 19 del mundo.

Es momento de empezar a sumar grandes victorias. Ya tiene partidos extraordinarios, pero su reto está en trasladarlos al marcador. Es el momento de Varillas.

