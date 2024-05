Juan Miguel Postigos, el destacado judoka peruano, ha regresado triunfante a su país luego de obtener la medalla de plata en el Campeonato Panamericano y de Oceanía Senior de Judo en Brasil. Su objetivo es claro: asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y hacer historia como el único judoka peruano con cuatro participaciones olímpicas.

Postigos, quien ya ha representado a Perú en tres Juegos Olímpicos anteriores, incluyendo Tokio 2020, se prepara ahora para competir en el Open Panamericano de Chile y el Mundial de Abu Dabi. Además, espera con optimismo su participación en el Open Panamericano Lima 2024, que otorgará puntos de clasificación para París 2024.

“El Panamericano de Brasil fue un torneo bastante duro, es uno de los últimos clasificatorios a las olimpiadas. Muchos países fueron con los mejores, esto me acerca más al objetivo y me toca estar enfocado. En el Judo, soy el único con tres participaciones en Juegos Olímpicos. He tratado de ser un ejemplo a seguir para los más jóvenes del país. Espero que yo pueda abrir más caminos y me gustaría que surjan más judokas que superen mi récord”, señaló en una reciente entrevista para Legado.

A pesar de radicar en Francia desde hace 13 años, donde divide su tiempo entre entrenamientos y su trabajo como reparador de vagones de tren, mantiene su compromiso con el judo peruano y busca inspirar a las nuevas generaciones de deportistas en su país.

“Mi carrera acabaría en París 2024. Mi motivación de estar en unas nuevas olimpiadas surge a partir de los ánimos que me dan mis compañeros de trabajo, mi pareja, mi jefe, entre otros. A lo mejor preparo una despedida en los Juegos Bolivarianos 2025″, declaró Postigos.

“El Judo peruano está progresando, sobre todo, a nivel de organización de eventos. En Lima tendremos torneos importantes que cerrarán la clasificación a París 2024″, señaló Postigos. Sin embargo, reconoce que aún queda trabajo por hacer para masificar el deporte. “Aún queda trabajar para masificar la disciplina, involucrando al Gobierno nacional, regional, IPD y otras instituciones”, indicó.