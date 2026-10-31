Judo Perú apuesta por el cambio generacional con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Judo Perú apuesta por el cambio generacional con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Por Redacción EC

La Federación Deportiva Peruana de Judo continua arduamente con el trabajo de sus judokas en el cambio generacional responsable en Juveniles, Cadetes y Junior y también dando mucha competencia a la categoría mayor con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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