La Federación Deportiva Peruana de Judo continua arduamente con el trabajo de sus judokas en el cambio generacional responsable en Juveniles, Cadetes y Junior y también dando mucha competencia a la categoría mayor con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Hemos participado hace poco en la Copa Panamericana Junior Florida 2026 que se desarrolló en Estados Unidos de Norteamérica con una medalla de oro y ya estamos listos para el Open Panamericano de Mayores”, indicó la presidenta de Judo Perú, María Martínez.

Es muy importante destacar que en la Copa Panamericana Junior Florida 2026, nuestra judoka Carla León se elevó en lo más alto del podio al ganar la medalla de oro tras vencer a la estadounidense Linda Dervisoglu en la categoría -48 kg. Un resultado para el aplauso porque reafirma el trabajo sostenido de la FDPJ. Asimismo, Hilary Lam finalizó en el quinto lugar de la categoría -57 kg en un torneo que reunió a los mejores exponentes del Judo de América.

Judo Perú apuesta por el cambio generacional con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Este sábado 31 de octubre, nuestro seleccionado nacional participará en el Open Panamericano Florida 2026, que se disputará en Estados Unidos, con cuatro judokas que buscarán dejar en alto los colores del Perú. Nuestra delegación nacional está conformada por Carla León | -48 kg, Hilary Lam | -57 kg , Alonso Wong | -73 kg y Daryl Yamamoto | -100 kg. El entrenador: es el peruanoLuis Angeles Sotelo.

En la Federación de Judo apostamos por el cambio generacional responsable para no dejar brechas, indica su presidenta María Martínez Murciego. “Pero tampoco descuidamos a la categoría mayor porque tenemos eventos muy importante este año que queda y el 2027. Agradecemos el apoyo del Instituto Peruano del Deporte en la preparación de nuestros atletas”, agregó la titular del judo nacional.

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