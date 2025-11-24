“Es el logro más importante de mi carrera”: Ferdinan Cereceda, el atleta que ‘venció’ una pandemia para seguir sus sueños y ganó el primer oro para Perú en los Bolivarianos

La mañana del 23 de noviembre de 2025 quedará grabada en la memoria Ferdinand Cereceda. Después de recorrer los 42 kilómetros. el atleta de Abancay cruzó la meta de la maratón para ganar la maratón masculina en los Juegos Bolivarianos 2025. Minutos después, mientras recuperaba el aliento en la Plaza de Armas, un periodista le dio una noticia que lo estremeció: ganó la primera medalla dorada para Perú en el certamen. “No sabía que había sido el primer peruano en ganar una medalla para el Perú en los Juegos Bolivarianos. Es un orgullo poder lograrlo”.

Quienes lo conocen saben que la historia de Ferdinand es una de esas que parecen escritas contra el reloj. Lo apodaron “Rio” para que calce perfecto y sea similar al exfutbolista inglés, leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand. Nació en Abancay el mismo año en el que el legendario defensor inglés se preparaba para debutar en el West Ham aún con acné en el rostro. Le gustó el apodo y con el tiempo ese apodo se volvió parte de su identidad: un río que comenzó a fluir tarde, pero que jamás dejó de avanzar.

Desde niño soñó con el deporte. Siempre corrió, siempre estuvo atento a los grandes fondistas peruanos, pero no fue sino hasta los 24 años que decidió dedicarse al alto rendimiento. Hasta entonces ya había estudiado, trabajado, construido otra vida. “Siempre me gustó el deporte, siempre estuve cerca. Fui corredor desde siempre… pero recién me dedico al alto rendimiento desde los 24 años, después de haber estudiado y ejercido mi carrera”, recuerda.

Ese salto al vacío no fue sencillo. “Al principio tenía miedo de dedicarme a fondo al atletismo, pero al final tomé el riesgo de intentarlo. Viajé a Huancayo para poder entrenar y sacar buenos resultados”. Su llegada a la capital del fondismo peruano fue un golpe de realidad: entrenar junto a corredores de élite, a quienes había seguido por años, lo hizo dudar. “Pensé en algún momento no llegar a ese nivel, pero fui trabajando a diario, siendo perseverante y disciplinado”.

El “Río” avanzaba, pero entonces llegó la pandemia. Huancayo -y todo el Perú... el mundo- se cerró y las pistas se vaciaron. Y él también estuvo a punto de detenerse. “Cuando llegó la pandemia estaba en Huancayo. Nadie podía entrenar… En ese momento quería dejar todo y volver a mi trabajo, pero tampoco podía porque no había movilidad. Me querían cobrar 700 soles para salir”.

Sin salida, eligió quedarse. Con miedo, pero también con hambre de seguir. “En esa pandemia me escapaba a entrenar al campo, al cerro… a las 5 de la mañana o a la medianoche. A veces regresaba con pan para que los policías no me digan nada. Siempre tuve ganas de salir adelante”.

Hubo días duros, de dudas, de silencios, pero el río no dejó de correr. Y los resultados comenzaron a llegar. En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, ganó la medalla de plata. Un logro enorme entonces, pero insuficiente hoy.

“La medalla de oro en los Juegos Bolivarianos es el logro más importante de mi carrera. En Valledupar 2022 conseguí la plata, pero este es un oro y en mi país… es muy importante. Estoy agradecido con mi entrenador Raúl Pacheco, el profe Hugo Paucar y Asics, la marca que me acompaña siempre”.

Los que empiezan tarde entienden el valor del camino. Él lo sabe: “Yo empecé un poco tarde, pero desde el primer día puse todas las ganas porque es mi pasión correr”.

Hoy, con el oro colgando en su pecho y la bandera peruana extendida entre sus manos, Ferdinan Cereceda confirma que nunca es tarde para correr hacia un sueño. Y que, como los ríos, algunos atletas encuentran su cauce justo en el momento en que el país más los necesita.

El tropiezo que marcó su pasado

En los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, Ferdinan Cereceda vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera: un error de coordinación en plena competencia que terminó costándole a Rosbill Guillén, atleta paralímpico peruano, la medalla de oro. Fue un episodio doloroso y mediático, una herida que lo persiguió por un tiempo. Sin embargo, ni el tropiezo ni la presión quebraron la relación entre ambos. Siguieron siendo amigos, apoyándose mutuamente, recordándose que los errores no definen a un atleta. Ferdinan se repuso, siguió entrenando y transformó aquel capítulo en un impulso para superarse.