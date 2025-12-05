La selección peruana de béisbol hizo historia en el ‘Diamante’ de Villa María del Triunfo: logró eliminar a la favorita Venezuela y aseguró su pase a la final por la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho‑Lima 2025. En un duelo vibrante, la “Bicolor” se impuso en un dramático extra-innings tras un empate 1–1 durante el tiempo regular, desatando la euforia entre los aficionados al béisbol.

El pitcher venezolano había tenido errores previos y en un lanzamiento defectuoso envió una bola al cuerpo del bateador. Ese fallo resultó clave. El tercer out terminó siendo un strike para Perú, lo que abrió la puerta a la final y desató la celebración del equipo nacional. El cuerpo técnico, los lanzadores, los receptores y el resto del plantel se fundieron en abrazos, algunos visiblemente conmovidos por la hazaña.

Durante la entrada extra, en el mismo escenario de Villa María del Triunfo, un lanzamiento mal controlado impactó en la zona baja del bateador, lo que propició el out decisivo. El lanzador venezolano mostraba nervios tras las nueve carreras del tiempo regular, situación que terminó favoreciendo a la selección peruana. La banca peruana explotó de júbilo: una noche larga -más de tres horas de juego-, pero con un final cargado de emoción.

A walk-off hit by pitch and in an international baseball stunner, Perú shocks Venezuela 2-1 to advance to the Bolivarian Games Gold Medal game against Colombia! The greatest win in Perú baseball history and they did it at home! pic.twitter.com/62ZMXVFj3p — Jeff Duda (@INTLBaseball24) December 4, 2025

Ahora, con la clasificación asegurada, la Bicolor se prepara para disputar la medalla dorada. Este viernes 5 de diciembre, desde la 1:00 p.m., se enfrentará a la selección de Colombia en el Polideportivo de Villa María del Triunfo. Colombia llega con puntaje perfecto, luego de ganar todos sus encuentros previos; sin embargo, Perú confía en su fuerza como local y en el deseo de gloria que los impulsa.

Si logran quedarse con la medalla de oro, sería un hito que podría incentivar prácticas de base, atraer más aficionados y fortalecer la infraestructura del béisbol en Perú, algo que históricamente ha tenido menos visibilidad que otros deportes. La emoción de esta victoria podría marcar el inicio de una nueva etapa para el béisbol nacional.