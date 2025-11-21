Pese a que a inicios de año se especuló con el cambio de sede de los Juegos Bolivarianos 2025, finalmente este evento deportivo se realizará desde el próximo sábado 22 de noviembre en las ciudades de Lima y Ayacucho.

La competición culminará el domingo 7 de diciembre con la participación de 12 países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Curazao.

Con este torneo se inicia el ciclo olímpico para nuestros destacados deportistas con miras hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Qué países participarán?

Perú, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Cabe mencionar que el Team Perú alcanzó en la última edición 114 medallas en total (49 de oro , 38 de plata y 27 de bronce) las que posicionaron a la delegación nacional en lo más alto del medallero general, por encima de Colombia (2.°) y Chile (3.°).

Tanto en Ayacucho como en Lima, donde se disputaron algunas disciplinas, como E-Sports, levantamiento de pesas, levantamiento de potencia, dominó, rugby 7, sóftbol, skate y ciclismo, se vio el gran desempeño de nuestros deportistas para subir al podio.