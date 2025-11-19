La competencia va desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre en Lima y Ayacucho. (Foto: Daniel Bracamonte)
Todo va quedando listo para que los XX inicen este 22 de noviembre y se extiendan hasta el 7 de diciembre, en lo que será una de las citas deportivas más importantes de la región.

En la competencia estarán presentes delegaciones de los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO): Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile y Venezuela, además de invitados como El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y otros más.

Las competiciones se llevarán a cabo en 43 escenarios deportivos, repartidos entre la capital Lima y la histórica ciudad de Ayacucho.

Este evento representa una gran oportunidad para el deporte peruano: no solo promueve el desarrollo de la infraestructura deportiva en Lima y Ayacucho, sino que también abre el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Programación de los Juegos Bolivarianos 2025

VIERNES 21

Coliseo Eduardo Dibós - San Borja

  • E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00

SÁBADO 22

Coliseo Eduardo Dibós - San Borja

  • E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo: 9:30 - 12:00

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Softbol: 9:00 - 12:00
  • Hockey: 9:00 - 12:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash: 8:00 - 12:00

DOMINGO 23

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • BMX Freestyle: 9:00 - 17:00

Coliseo Eduardo Dibós - San Borja

  • E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00

Videna - San Luis

  • Natación: 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
  • Lucha grecorromana: 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
  • Bádminton: 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
  • Levantamiento de pesas: 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo: 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Softbol: 9:00 - 21:00
  • Hockey: 9:00 - 12:00
  • Tiro con arco: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash: 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00

Circuito Lima

  • Maratón: 7:00 - 11:30

Cerro Campanayoc - Ayacucho

  • MTB Cross Country: 9:00 - 14:00

LUNES 24

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • BMX Freestyle 9:00 - 17:00

Coliseo Eduardo Dibós - San Borja

  • E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00

Videna - San Luis

  • Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
  • Lucha grecorromana 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
  • Esgrima 9:00 - 15:00
  • Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
  • Levantamiento de pesas 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Softbol 9:00 - 21:00
  • Hockey 9:00 - 18:00
  • Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00

Yatch Club Peruano - Paracas

  • Vela 11:00 - 17:30

MARTES 25

La Punta - Callao

  • Canotaje 8:00 - 17:00

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • BMX Racing 9:00 - 15:00

Videna - San Luis

  • Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
  • Lucha grecorromana 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
  • Esgrima 9:00 - 15:00
  • Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
  • Levantamiento de pesas 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Softbol 9:00 - 21:00
  • Hockey 9:00 - 18:00
  • Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00

Yatch Club Peruano - Paracas

  • Vela 11:00 - 17:30

MIÉRCOLES 26

La Punta - Callao

  • Canotaje 8:00 - 17:00

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • BMX Racing 9:00 - 15:00

Videna - San Luis

  • Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
  • Esgrima 9:00 - 15:00
  • Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo 9:30 - 14:30
  • Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
  • Softbol 9:00 - 21:00
  • Hockey 9:00 - 18:00
  • Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Polideportivo de VES

  • Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00

Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

  • Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Yatch Club Peruano - Paracas

  • Vela 11:00 - 17:30

JUEVES 27

La Punta - Callao

  • Canotaje 8:00 - 17:00

Videna - San Luis

  • Esgrima 9:00 - 15:00
  • Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Softbol 9:00 - 21:00
  • Hockey 9:00 - 18:00
  • Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Polideportivo de VES

  • Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Coliseo Auxiliar de VES

  • Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00

Club Náutico Bujama Lacus - Lima

  • Esquí náutico 8:00 - 16:00

Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

  • Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Yatch Club Peruano - Paracas

  • Vela 11:00 - 17:30

Circuito Lima

  • Ciclismo 9:30 - 10:15 / 10:30 - 11:30

VIERNES 28

La Punta - Callao

  • Canotaje 8:00 - 17:00

Estadio Nacional - Lima

  • Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóleibol masculino 9:00 - 12:00

Videna - San Luis

  • Clavados 11:00 - 13:00
  • Esgrima 9:00 - 15:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polígono de Tiro Las Palmas - Surco

  • Tiro deportivo 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Hockey 9:00 - 18:00

Polideportivo de VES

  • Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Club Náutico Bujama Lacus - Lima

  • Esquí náutico 8:00 - 16:00

Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

  • Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

SÁBADO 29

Estadio Nacional - Lima

  • Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóleibol masculino 9:00 - 12:00

Videna - San Luis

  • Clavados 11:00 - 13:00
  • Esgrima 9:00 - 15:00

Club Metropolitano Cahuide - El Agustino

  • Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Polideportivo de VES

  • Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Club Náutico Bujama Lacus - Lima

  • Esquí náutico 8:00 - 16:00

Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

  • Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Circuito Lima

  • Marcha 7:00 - 10:00 / 9:00 - 12:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

DOMINGO 30

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóleibol masculino 9:00 - 12:00

Videna - San Luis

  • Clavados 11:00 - 13:00
  • Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Club Metropolitano Cahuide - El Agustino

  • Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pentatlón 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00

Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

  • Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
  • Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

LUNES 1

La Punta

  • Remo 8:00 - 17:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Estadio Nacional - Lima

  • Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóleibol masculino 9:00 - 12:00

Videna - San Luis

  • Clavados 11:00 - 13:00
  • Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
  • Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Club Metropolitano Cahuide - El Agustino

  • Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pentatlón 9:00 - 18:00
  • Pelota Vasca 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
  • Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

MARTES 2

La Punta

  • Remo 8:00 - 17:00

Lima Golf Club - San Isidro

  • Golf 8:00 - 13:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Estadio Nacional - Lima

  • Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóleibol masculino 9:00 - 12:00

Videna - San Luis

  • Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
  • Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Club Metropolitano Cahuide - El Agustino

  • Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pentatlón 9:00 - 18:00
  • Pelota Vasca 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00

Polideportivo VES

  • Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
  • Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

MIÉRCOLES 3

La Punta

  • Remo 8:00 - 17:00

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • Skateboarding 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
  • Vóley playa 10:00 - 17:00

Lima Golf Club - San Isidro

  • Golf 8:00 - 13:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Videna - San Luis

  • Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
  • Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Club Metropolitano Cahuide - El Agustino

  • Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Lima Polo Club

  • Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pentatlón 9:00 - 18:00
  • Pelota Vasca 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00

Polideportivo VES

  • Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
  • Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Club Náutico Bujama Lacus

  • Aguas abiertas 9:00 - 11:00

Circuito Lima

  • Triatlón 9:00 - 11:00 / 11:00 - 13:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

JUEVES 4

La Punta

  • Remo 8:00 - 17:00

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • Skateboarding 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
  • Vóley playa 10:00 - 17:00

Lima Golf Club - San Isidro

  • Golf 8:00 - 13:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Videna - San Luis

  • Natación artística 19:00 - 21:00
  • Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
  • Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Lima Polo Club

  • Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pelota Vasca 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00
  • Rugby 7 9:00 - 18:00

USIL - Lima

  • Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Polideportivo VES

  • Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
  • Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Wushu 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
  • Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

VIERNES 5

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • Vóley playa 10:00 - 17:00

Lima Golf Club - San Isidro

  • Golf 8:00 - 13:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Videna - San Luis

  • Natación artística 19:00 - 21:00
  • Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
  • Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
  • Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
  • Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00

Lima Polo Club

  • Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Escuela de Equitación del Ejército - La Molina

  • Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Pelota Vasca 9:00 - 18:00
  • Béisbol 9:00 - 20:00
  • Rugby 7 9:00 - 18:00

USIL - Lima

  • Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Club Náutico Bujama Lacus

  • Aguas abiertas 9:00 - 12:00

Circuito Lima

  • Ciclismo ruta 9:00 - 13:00 / 13:00 - 15:00
  • Triatlón 9:00 - 13:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Wushu 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
  • Kickboxing 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

SÁBADO 6

Playa Costa Verde - Barranco

  • Remo costal 7:00 - 17:00

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • Patinaje 9:00 - 15:30
  • Vóley playa 10:00 - 17:00

Lawn Tenis - Lima

  • Tenis 9:00 - 18:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

Videna - San Luis

  • Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00

Lima Polo Club

  • Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT

  • Rugby 7 9:00 - 18:00

USIL - Lima

  • Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Complejo VES

  • Gimnasia aeróbica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00

Circuito Lima

  • Marcha 7:30 - 12:00

Centro de Convenciones Ayacucho

  • Kickboxing 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

DOMINGO 7

Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel

  • Patinaje 9:00 - 15:30
  • Vóley playa 10:00 - 17:00

Coliseo Eduardo Dibós - Lima

  • Vóley femenino 9:00 - 12:00

USIL - Lima

  • Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Complejo VES

  • Gimnasia aeróbica 9:00 - 12:00
  • Centro de Convenciones Ayacucho
  • Kickboxing 9:00 - 12:00

