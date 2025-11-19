Todo va quedando listo para que los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 inicen este 22 de noviembre y se extiendan hasta el 7 de diciembre, en lo que será una de las citas deportivas más importantes de la región.
En la competencia estarán presentes delegaciones de los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO): Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile y Venezuela, además de invitados como El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y otros más.
Las competiciones se llevarán a cabo en 43 escenarios deportivos, repartidos entre la capital Lima y la histórica ciudad de Ayacucho.
Este evento representa una gran oportunidad para el deporte peruano: no solo promueve el desarrollo de la infraestructura deportiva en Lima y Ayacucho, sino que también abre el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Programación de los Juegos Bolivarianos 2025
VIERNES 21
Coliseo Eduardo Dibós - San Borja
- E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00
SÁBADO 22
Coliseo Eduardo Dibós - San Borja
- E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo: 9:30 - 12:00
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol: 9:00 - 12:00
- Hockey: 9:00 - 12:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash: 8:00 - 12:00
DOMINGO 23
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- BMX Freestyle: 9:00 - 17:00
Coliseo Eduardo Dibós - San Borja
- E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00
Videna - San Luis
- Natación: 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
- Lucha grecorromana: 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
- Bádminton: 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
- Levantamiento de pesas: 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo: 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol: 9:00 - 21:00
- Hockey: 9:00 - 12:00
- Tiro con arco: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash: 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00
Circuito Lima
- Maratón: 7:00 - 11:30
Cerro Campanayoc - Ayacucho
- MTB Cross Country: 9:00 - 14:00
LUNES 24
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- BMX Freestyle 9:00 - 17:00
Coliseo Eduardo Dibós - San Borja
- E-Sport: 11:00 - 14:00 / 15:00 - 20:00
Videna - San Luis
- Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
- Lucha grecorromana 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
- Esgrima 9:00 - 15:00
- Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
- Levantamiento de pesas 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol 9:00 - 21:00
- Hockey 9:00 - 18:00
- Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00
Yatch Club Peruano - Paracas
- Vela 11:00 - 17:30
MARTES 25
La Punta - Callao
- Canotaje 8:00 - 17:00
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- BMX Racing 9:00 - 15:00
Videna - San Luis
- Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
- Lucha grecorromana 9:00 - 13:00 / 13:00 - 19:00
- Esgrima 9:00 - 15:00
- Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
- Levantamiento de pesas 8:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol 9:00 - 21:00
- Hockey 9:00 - 18:00
- Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00
Yatch Club Peruano - Paracas
- Vela 11:00 - 17:30
MIÉRCOLES 26
La Punta - Callao
- Canotaje 8:00 - 17:00
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- BMX Racing 9:00 - 15:00
Videna - San Luis
- Natación 9:00 - 11:00 / 18:00 - 20:00
- Esgrima 9:00 - 15:00
- Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo 9:30 - 14:30
- Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol 9:00 - 21:00
- Hockey 9:00 - 18:00
- Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Polideportivo de VES
- Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00
Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas
- Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Yatch Club Peruano - Paracas
- Vela 11:00 - 17:30
JUEVES 27
La Punta - Callao
- Canotaje 8:00 - 17:00
Videna - San Luis
- Esgrima 9:00 - 15:00
- Bádminton 8:00 - 13:00 / 13:00 - 20:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Softbol 9:00 - 21:00
- Hockey 9:00 - 18:00
- Tiro con arco 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Polideportivo de VES
- Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Coliseo Auxiliar de VES
- Squash 8:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00
Club Náutico Bujama Lacus - Lima
- Esquí náutico 8:00 - 16:00
Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas
- Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Yatch Club Peruano - Paracas
- Vela 11:00 - 17:30
Circuito Lima
- Ciclismo 9:30 - 10:15 / 10:30 - 11:30
VIERNES 28
La Punta - Callao
- Canotaje 8:00 - 17:00
Estadio Nacional - Lima
- Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóleibol masculino 9:00 - 12:00
Videna - San Luis
- Clavados 11:00 - 13:00
- Esgrima 9:00 - 15:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polígono de Tiro Las Palmas - Surco
- Tiro deportivo 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Hockey 9:00 - 18:00
Polideportivo de VES
- Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Club Náutico Bujama Lacus - Lima
- Esquí náutico 8:00 - 16:00
Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas
- Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
SÁBADO 29
Estadio Nacional - Lima
- Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóleibol masculino 9:00 - 12:00
Videna - San Luis
- Clavados 11:00 - 13:00
- Esgrima 9:00 - 15:00
Club Metropolitano Cahuide - El Agustino
- Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Polideportivo de VES
- Gimnasia artística 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Club Náutico Bujama Lacus - Lima
- Esquí náutico 8:00 - 16:00
Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas
- Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Circuito Lima
- Marcha 7:00 - 10:00 / 9:00 - 12:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
DOMINGO 30
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóleibol masculino 9:00 - 12:00
Videna - San Luis
- Clavados 11:00 - 13:00
- Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Club Metropolitano Cahuide - El Agustino
- Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pentatlón 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas
- Surf 8:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
- Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
LUNES 1
La Punta
- Remo 8:00 - 17:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Estadio Nacional - Lima
- Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóleibol masculino 9:00 - 12:00
Videna - San Luis
- Clavados 11:00 - 13:00
- Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
- Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Club Metropolitano Cahuide - El Agustino
- Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pentatlón 9:00 - 18:00
- Pelota Vasca 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Taekwondo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
- Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
MARTES 2
La Punta
- Remo 8:00 - 17:00
Lima Golf Club - San Isidro
- Golf 8:00 - 13:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Estadio Nacional - Lima
- Billar 10:00 - 13:00 / 13:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóleibol masculino 9:00 - 12:00
Videna - San Luis
- Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
- Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Club Metropolitano Cahuide - El Agustino
- Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pentatlón 9:00 - 18:00
- Pelota Vasca 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
Polideportivo VES
- Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
- Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
MIÉRCOLES 3
La Punta
- Remo 8:00 - 17:00
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- Skateboarding 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
- Vóley playa 10:00 - 17:00
Lima Golf Club - San Isidro
- Golf 8:00 - 13:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Videna - San Luis
- Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
- Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Ciclismo 8:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Judo 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Club Metropolitano Cahuide - El Agustino
- Futsal 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Lima Polo Club
- Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pentatlón 9:00 - 18:00
- Pelota Vasca 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
Polideportivo VES
- Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
- Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Club Náutico Bujama Lacus
- Aguas abiertas 9:00 - 11:00
Circuito Lima
- Triatlón 9:00 - 11:00 / 11:00 - 13:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
JUEVES 4
La Punta
- Remo 8:00 - 17:00
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- Skateboarding 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
- Vóley playa 10:00 - 17:00
Lima Golf Club - San Isidro
- Golf 8:00 - 13:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Videna - San Luis
- Natación artística 19:00 - 21:00
- Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
- Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Lima Polo Club
- Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pelota Vasca 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
- Rugby 7 9:00 - 18:00
USIL - Lima
- Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Polideportivo VES
- Gimnasia rítmica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
- Gimnasia trampolín 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Wushu 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
- Boxeo 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
VIERNES 5
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- Vóley playa 10:00 - 17:00
Lima Golf Club - San Isidro
- Golf 8:00 - 13:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Videna - San Luis
- Natación artística 19:00 - 21:00
- Atletismo 9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00
- Bowling 10:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
- Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
- Tenis de mesa 9:00 - 14:00 / 14:00 - 20:00
Lima Polo Club
- Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Escuela de Equitación del Ejército - La Molina
- Ecuestre Salto / Adiestramiento / Prueba Completa 9:30 - 14:30
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Pelota Vasca 9:00 - 18:00
- Béisbol 9:00 - 20:00
- Rugby 7 9:00 - 18:00
USIL - Lima
- Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Club Náutico Bujama Lacus
- Aguas abiertas 9:00 - 12:00
Circuito Lima
- Ciclismo ruta 9:00 - 13:00 / 13:00 - 15:00
- Triatlón 9:00 - 13:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Wushu 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
- Kickboxing 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
SÁBADO 6
Playa Costa Verde - Barranco
- Remo costal 7:00 - 17:00
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- Patinaje 9:00 - 15:30
- Vóley playa 10:00 - 17:00
Lawn Tenis - Lima
- Tenis 9:00 - 18:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóley femenino 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00
Videna - San Luis
- Balonmano 7:00 - 13:00 / 13:00 - 22:00
Lima Polo Club
- Cricket 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - VMT
- Rugby 7 9:00 - 18:00
USIL - Lima
- Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Complejo VES
- Gimnasia aeróbica 9:00 - 12:00 / 12:00 - 18:00
Circuito Lima
- Marcha 7:30 - 12:00
Centro de Convenciones Ayacucho
- Kickboxing 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
DOMINGO 7
Complejo Panamericano Costa Verde - San Miguel
- Patinaje 9:00 - 15:30
- Vóley playa 10:00 - 17:00
Coliseo Eduardo Dibós - Lima
- Vóley femenino 9:00 - 12:00
USIL - Lima
- Karate 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Complejo VES
- Gimnasia aeróbica 9:00 - 12:00
- Centro de Convenciones Ayacucho
- Kickboxing 9:00 - 12:00
