Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025: conoce el recorrido de la antorcha bolivariana en la capital.

El Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 anunció el recorrido de oficial de la Antorcha Bolivariana, uno de los hitos más emblemáticos y representativos de la antesala a este evento.

Este sábado 22, la llama recorrerá dos rutas principales, integrando historia, juventud y espíritu deportivo. El primero de ellos partirá del Parque del Amor hacia el Puente de la Paz, en Miraflores; mientras que el segundo, por su parte, irá desde el Estadio Nacional hacia la Plaza Mayor.

PUNTO 1 — 10:00 a. m.

Inicio: Parque del Amor – Miraflores

Fin: Puente de la Paz – Miraflores

La jornada arranca en un punto emblemático de Miraflores, donde deportistas, autoridades y embajadores deportivos acompañarán la antorcha en una ruta costera cargada de energía e identidad ciudadana.

PUNTO 2 — 1:30 p. m.

Inicia: Estadio Nacional del Perú

Fin: Plaza Mayor de Lima

El segundo tramo inicia en el principal coloso deportivo del país. Desde allí, la antorcha avanzará hacia el Centro Histórico hasta llegar a la histórica Plaza Mayor de Lima, consolidando un mensaje de integración, paz y orgullo continental.