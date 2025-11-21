Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025: conoce el recorrido de la antorcha bolivariana en la capital.
Redacción EC
Redacción EC

El Comité Organizador de los XX anunció el recorrido de oficial de la Antorcha Bolivariana, uno de los hitos más emblemáticos y representativos de la antesala a este evento.

Este sábado 22, la llama recorrerá dos rutas principales, integrando historia, juventud y espíritu deportivo. El primero de ellos partirá del Parque del Amor hacia el Puente de la Paz, en Miraflores; mientras que el segundo, por su parte, irá desde el Estadio Nacional hacia la Plaza Mayor.

PUNTO 1 — 10:00 a. m.

Inicio: Parque del Amor – Miraflores

Fin: Puente de la Paz – Miraflores

La jornada arranca en un punto emblemático de Miraflores, donde deportistas, autoridades y embajadores deportivos acompañarán la antorcha en una ruta costera cargada de energía e identidad ciudadana.

PUNTO 2 — 1:30 p. m.

Inicia: Estadio Nacional del Perú

Fin: Plaza Mayor de Lima

El segundo tramo inicia en el principal coloso deportivo del país. Desde allí, la antorcha avanzará hacia el Centro Histórico hasta llegar a la histórica Plaza Mayor de Lima, consolidando un mensaje de integración, paz y orgullo continental.

