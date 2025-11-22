La ceremonia de inauguración de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en la Fortaleza Real Felipe, en el Callao. Este evento marca el inicio oficial de la competencia, que se desarrollará hasta el 7 de diciembre y reunirá a más de 4.000 atletas de 17 países, compitiendo en 42 disciplinas.

Durante la inauguración, estará presente el presidente del Perú, José Jerí, junto con otras autoridades deportivas y representantes nacionales, para dar la bienvenida oficial al “Team Perú” y a las delegaciones extranjeras.Además, los abanderados peruanos serán el medallista olímpico Stefano Peschiera (vela), la esgrimista María Luisa Doig, así como Mateo Argomedo (taekwondo) y Mavet Yupanqui (kickboxing).

Para quienes quieran seguir la ceremonia y todo el evento, se podrá ver en vivo vía la plataforma Zapping, que ofrecerá transmisión 24/7 mediante ocho canales simultáneos (canales 150 a 157).La suscripción para Zapping en Perú parte desde S/. 7.14, y permite acceder desde distintos dispositivos como teléfonos, tabletas, computadoras o televisores inteligentes.

Juegos Bolivarianos: participación de los peruanos EN VIVO