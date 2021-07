Conforme a los criterios de Saber más

En el primer día del fútbol masculino de Tokio 2020, Brasil se posicionó como un serio candidato a volver a alcanzar el oro. En una repetición de la gran final de los Juegos Olímpicos Río 2016, Brasil le ganó una vez más a una Alemania distinta a sus versiones anteriores. Fue un 4-2 contundente, sobre todo en el primer tiempo que dejó la sensación de una revancha del recordado 7-1 del Mundial Brasil 2014.

LEER MÁS AQUÍ: Perú en los Juegos Olímpicos: las cifras más importantes de las participaciones nacionales

Con un ataque muy contundente, aunque con baja precisión, Brasil pudo conseguir 4 goles a pesar de fallar un penal y ocasiones muy claras donde el arquero alemán del Stuttgart, Florián Müller, se convirtió en figura del equipo teutón. Aunque por el comienzo del partido parecía una goleada histórica similar a la de la Copa del Mundo 2014, Brasil se relajó y conformó con el 3-0 al término del primer tiempo, todo por obra de Richarlison. Después de recibir dos goles en la segunda mitad, Paulinho selló la noche con un increíble gol.

Brasil venció a Alemania con Hat-Trick de Richarlison en la fecha 1 de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 | Foto: @cbf_futebol

Brasil y una demostración de fútbol superior

En un partido donde no contó con muchas estrellas, pero con Dani Alves como el mayor referente de Brasil, ambos equipos se vieron las caras en los Juegos Olímpicos después de la final en Río 2016. La ‘canarinha’ presentó un planteamiento agresivo desde el inicio del partido. Su primer ataque se gestó a los 4 minutos.

Sin embargo, aparte del mérito en el ataque de los futbolistas brasileños, fueron los errores en la defensa y mediocampo alemán los que llevaron a forzar en muchísimas ocasiones al arquero Müller. Una combinación del tridente de ataque brasileño llevó al equipo sudamericano a abrir el marcador tan solo a los 6 minutos. Matheus Cunha aguantó el balón contra 3 alemanes, y soltó el balón para que Antony le pusiera un pase filtrado a Richarlison.

Esta misma combinación, pero ahora por el lado izquierdo de la banda, llevó a Brasil a anotar el segundo tan solo 15 minutos después (también Richarlison). Alemania, desaparecida por completo del partido, aguantó los embates brasileños hasta el minuto 25, donde generó su primer aviso en el ataque. Después de saber el camino para hacer daño a los brasileños, un fallo en la defensa dejó solo al atacante del Everton por la izquierda para poner el tercero en el partido, y en su cuenta personal, a los 30 minutos.

En un completo baile, la misma televisión alemana lo confirmaba: “La selección brasileña se está dando un paseo”, comentó el narrador de una cadena nacional alemana. Ya en los descuentos, Brasil generó un penal que sepultaría cualquier ambición alemana. Sin embargo, a los 45+1, el arquero Müller demostró su valía al taparle el penal a Matheus Cunha.

Dani Alves quiere extender en Tokio su palmarés de títulos internacionales. (Foto: Agencias)

Adiós revancha del 7-1

Sin mostrar mucho más, y con un Brasil que pareció haberse conformado con el resultado en el primer tiempo, Alemania pudo anotar dos goles a lo largo de la segunda mitad. Sin embargo, el cuadro germano no mejoró en nada su desempeño del primer tiempo. Aún con fallos en la defensa, donde los centrales fallaban pases cortos a su arquero, quien terminaba atajando los tiros, Brasil no pudo hacer un gol.

Así, a los 55 minutos, Nadiem Amiri puso el 3-1 parcial aprovechando un rebote en el área. Fue después Ragnar Ache , a los 83′, quien firmó el 3-2. Sin embargo, Maximilian Arnold, uno de los jugadores que superan los 23 años de edad en Alemania, sumó su segunda amarilla en el mediotiempo tras una falta a Dani Alves y se fue expulsado del partido. Ya en el final del encuentro, Paulinho anotó un gol inatajable para Müller y cerró la noche para la victoria brasileña.

Brasil le ganó 4-2 a Alemania en el inicio del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 | @CBF_Futebol

Brasil, el serio candidato al oro olímpico

Con Dani Alves a sus 38 años de edad como capitán de Brasil, la ‘canarinha’, en su debut ante una potencia del fútbol, dejó las mejores impresiones. Sólido en la defensa, un mediocampo con juego corto y precisión, y una delantera que parece entenderse bien y aprovechar los espacios libres que hay en el campo, Brasil dio un paseo y demostró un fútbol superior en los primeros 45 minutos.

Pese a haber anotado 4 goles, Brasil pudo haber hecho más. No porque no hayan generado ocasiones, si no que desaprovecharon los “regalos” que la defensa alemana “entregó”. La selección alemana hoy se caracterizó por fallar pases en la primera línea, tener imprecisiones en el mediocampo y estar lenta. Sin embargo, el tridente ofensivo falló ocasiones claras, donde Florian Müller fue figura.

Así, tras ganarle a su mayor rival, Brasil enfrentará el domingo 25 a Arabia Saudita y el miércoles 28 a Costa de Marfil en lo que será su participación en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Podrá Dani Alves sumar su título número 42 y aumentar su leyenda como el futbolista con más competiciones ganadas en la historia? Después de la performance del equipo sudamericano, Alves tiene con qué soñar para conseguir el oro olímpico.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

El legendario Dani Alves será el abanderado de una plantilla con mucho talento que saldrá a defender el oro olímpico logrado en Rio 2016. El lateral busca la gloria absoluta en el torneo masculino de balompié de Tokio 2020.