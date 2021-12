Conforme a los criterios de Saber más

El deporte peruano tiene eso que las buenas noticias son buenas hasta que son oficiales. Antes, muchas cosas pueden pasar por la precariedad que existe en las autoridades deportivas. Y eso lo sabe Ornella Oettl Reyes, la alemana peruana que clasificó a Beijing 2022, los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, en la disciplina de esquí alpino. Este certamen reúne competencias sobre hielo y en nieve como el esquí, patinaje, hockey sobre hielo, entre otros.

La noticia la dio el portal Diario Récord hace unos días, pero recién la noche del domingo lo confirmó el Comité Olímpico Peruano, haciendo oficial la presencia de la peruana en la competencia que se disputará en febrero en la mencionada ciudad China.

“ No fue fácil por la pandemia y en un deporte de invierno que no es conocido en el Perú, por eso cuando vi la bandera en la lista de clasificados me alegré mucho”, declaró Ornella para el COP.

“La participación de Ornella en los Juegos Olímpicos de Invierno es muy importante para el Perú ya que mantiene la viada, el impulso de se empezó en el 2010. Es importante poder incrementar el número de atletas participantes ya que esto asegura futuras participaciones ”, nos dice Roberto Carcelén, el esquiador peruano que también inició esta aventura en Vancouver.

Historia

Con su presencia en Beijing 2022, Ornella dirá presente en sus terceros Juegos Olímpicos, algo que muy pocos deportistas peruanos han alcanzado. Diez nacionales han llegado a esa cifra y solo otros seis lo han superado. Es decir, Ornella se está metiendo en la historia grande del deporte olímpico peruano.

Cantidad Deportistas peruanos Con 3 Juegos Óscar Cáceres – Tiro

Alejandro Alvízuri – Natación

Carlos Hora Carbajal – Tiro

María Cecilia del Risco – Vóley

Cecilia Tait – Vóley (plata en Seúl 88)

Denisse Fajardo – Vóley (plata en Seúl 88)

Gina Torrealva – Vóley (plata en Seúl 88)

Inés Melchor - Atletismo

Juan Miguel Postigos – Judo

Gladys Tejeda - Atletismo Con 4 Juegos Antonio Vega - Tiro

Rosa García - Vóley

Natalia Málaga - Vóley

Paloma Schmidt - Vela Con 6 Juegos Juan Giha - Tiro Con 8 Juegos Francisco Boza - Tiro

“La clasificación en slalom se consiguió en marzo. Ahora se consiguió en slalom gigante, que se calcula con el promedio de los cinco mejores resultados en competencias FIS (Federación Internacional de Esquí) desde el 2020″, comentó Ornella al COP.

Según el COP, la peruana tiene cupos para ambas pruebas, sin embargo, en la web del FIS figura solo habilitada para slalom. La atleta no llegó a aclararnos esta duda ante la consulta.

Ella, junto a su hermano Manfred –ambos nacidos en Alemania de madre peruana– y Roberto Carcelén –peruano que radica en Estados Unidos– hicieron que el Perú se hiciera presente en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010, la vigésima primera edición de este tipo de certámenes.

Sin tradición en este tipo de deportes de nieve, esa puerta fue el primer gran paso para el país. En aquella ocasión, los chicos compitieron con un traje con motivos de alpacas, generando las felicitaciones del mismo comité organizador por su presencia, y Roberto finalizó su prueba con el hombro dislocado.

Los tres repitieron en Sochi 2014, del cual se recuerda que Roberto llegó a la meta en esquí con las costillas rotas luego de una caída. El amor al deporte y al país lo llevó a finalizar la prueba con el dolor a cuestas, pero con una bandera blanquirroja en las manos.

Hoy, Roberto sufre de párkinson, pero pese a ello no pierde ocasión para pedir que se apoyen los deportes de invierno y no se pierda ese legado que ellos mismos iniciaron.

“Nos costó mucho trabajo y esfuerzo por clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno, y eso puso el Perú bajo la lupa en este tipo de deportes. No podemos perder ese privilegio”, nos comenta desde Estados Unidos el mismo Roberto.

Roberto Carcelén fue el abanderado en Sochi 2014. (Foto: Facebook)

Increíble decisión

Lamentablemente, fueron las propias autoridades deportivas peruanas las que pusieron trabas en ese camino, y por ello el Perú no tuvo representantes en Pyeongchang 2018. Ornella y Jeremy Denat, nacido en Francia de madre peruana, habían logrado ganar un cupo cada uno, pero el COP, presidido en ese momento por Pedro del Rosario, decidió no inscribirlos porque no había resultados positivos según su entender. “Luego de un análisis técnico sobre anteriores participaciones y el nivel de desarrollo alcanzado por las disciplinas de invierno en nuestro país; así como la coyuntura que vive actualmente el Comité Olímpico Peruano, se tomó la decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de Invierno”, publicó vía un comunicado.

Felizmente, ahora la buena noticia de la clasificación de Ornella no ha sufrido esa traba y estará en Beijing cumpliendo el sueño de muchos, como el de ‘Dito’ Chávez, que iqueño que entrena en las dunas de las Huacachina para ir a competir en la nieve de otros países. Lamentablemente no pudo clasificar, pero sí podrá ver los colores patrios en la justa olímpica gracias a Ornella.

Ornella vistando a Dito Chávez en la Huacachina.

“Es muy importante trabajar en un semillero que nos pueda representar a futuro. Para los deportes en nieve es importante el principio y ya lo hemos podido ver en el caso de Dito Chávez en la Huacachina, donde trabaja sandboard y él compite en snowboard. Solo se necesitan ganas, apoyo local, y el compromiso para mantener la luz de los deportes de invierno y la representación peruana sin apagar”, sentencia Carcelén.

El deporte peruano puede ser visible en deportes que no se realizan en el país, pero para ello se tienen que juntar muchos factores y uno de ellos es buena voluntad y apoyo. Solo así el deporte crecerá.

