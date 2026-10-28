Por Redacción EC

Perú se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competencia que reunirá a jóvenes deportistas de distintas partes del mundo en Senegal. La delegación nacional tendrá representantes en disciplinas como natación, tenis de mesa, judo, esgrima, skateboarding, lucha de playa, remo, windsurf, ciclismo, atletismo y taekwondo.

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