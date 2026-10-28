Perú se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competencia que reunirá a jóvenes deportistas de distintas partes del mundo en Senegal. La delegación nacional tendrá representantes en disciplinas como natación, tenis de mesa, judo, esgrima, skateboarding, lucha de playa, remo, windsurf, ciclismo, atletismo y taekwondo.
Las competencias de los peruanos comenzarán el sábado 31 de octubre, con participación en tenis de mesa y remo coastal sprint. Durante los días siguientes, los representantes nacionales buscarán destacar en sus respectivas pruebas y avanzar en las distintas etapas de sus disciplinas.
Estos son los horarios de las pruebas en las que participarán los representantes nacionales, de acuerdo con el calendario proporcionado. Los horarios están expresados en hora peruana.
- 5:00 a. m. | Tenis de mesa: Natzumi Aquije y Samuel Duffoo competirán en dobles mixtos.
- 5:50 a. m. | Remo coastal sprint: Teo Rubio.
- 5:00 a. m. | Judo masculino -66 kg: Yesús Perea.
- 6:53 a. m. | Natación, 800 metros libre: Doménico Sotomayor.
- 6:00 a. m. | Natación, 100 metros libre: Cielo Moya.
- 5:00 a. m. | Tenis de mesa, singles: Natzumi Aquije y Samuel Duffoo.
- 7:02 a. m. | Natación, 400 metros libre: Doménico Sotomayor.
- 4:00 a. m. | Esgrima, espada: Astrid Bravo.
- 6:00 a. m. | Natación, 50 metros libre: Cielo Moya.
- 6:54 a. m. | Natación, 50 metros mariposa: Cielo Moya.
- 7:45 a. m. | Skate Street: Jacen Yactayo.
- 6:00 a. m. | Natación, 50 metros espalda: Cielo Moya.
- 5:20 a. m. | Natación, 200 metros libre: Doménico Sotomayor.
- 5:40 a. m. | Lucha de playa, categoría 55 kg: Stacy Rodríguez.
- 4:00 a. m. | Ciclismo, Road Race: Haru Quinto.
- 7:00 a. m. | Windsurf: Paula Ledgard y Salvador Tenorio.
- 9:46 a. m. | Atletismo, 2000 metros con obstáculos: Thiago Goyzueta.
- 4:00 a. m. | Ciclismo, Trial: Haru Quinto.
- 6:24 a. m. | Taekwondo, categoría -63 kg: Ximena Zapata.
- 10:05 a. m. | Atletismo, 5000 metros marcha: Rocío Andía.
- 7:00 a. m. | Windsurf: Paula Ledgard y Salvador Tenorio.
- 7:00 a. m. | Windsurf: Paula Ledgard y Salvador Tenorio continuarán su participación, según la programación prevista.