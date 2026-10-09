Por Redacción EC

El objetivo es competir y dejar en alto el nombre del país. El Team Perú que representa el Comité Olímpico Perú en sus 102 años de fundación, tendrá el protagonismo principal en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, África y donde competiremos con 15 atletas en 11 deportes. “Vamos con el futuro de la patria a unos Juegos Olímpicos donde van los mejores atletas del mundo”, dijo Renzo Manyari, presidente del COP.

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