Desde el IPD esperan que pronto Legado les vaya entregando la administración de las sedes -aunque aún Legado tiene vigencia hasta mediados del 2024-, y uno de sus primeros pedidos es que se habilite el Centro Biomédico que existe en la Videna.

—¿Qué análisis hace del tiempo que tiene en el IPD?

Vengo del deporte, vengo del tiro. Conozco el deporte desde muy chico. Hemos recibido activos y pasivos, pero el poco conocimiento ha hecho que haya alta rotación en el IPD y eso afecta directamente al atleta, al talento y a la gente que quiere tener recreación.

—Suena que las cosas no van bien…

Todo el mundo critica al IPD pero nadie se toma la molestia de preguntar por qué el Estadio Nacional está sucio. Es porque tenemos 0 para mantenimiento. Igual para los escenarios de provincias. Se tiene que hacer maravillas para que esto pueda continuar.

—Y eso afecta directamente al alto rendimiento, que es la prioridad en el sistema deportivo

Si hacemos una prioridad, estarías desplazando a otro. Esto es un sistema. La recreación en su base donde todo ciudadano tiene acceso al deporte. De ahí viene la capacitación y de ahí sale el talento que el alto rendimiento lo toma y de ahí salen los seleccionados nacionales.

—¿Pero el alto rendimiento es resultado de todo ese trabajo? En realidad, se ve más casos individuales…

Hay deportes que son de talento propio, pero no solo queda en eso. El atleta siempre tiene que estar apoyado por el estado. No va a llegar alguien solo. Siempre se apoyan en nosotros. Pero lo importante es marcar la diferencia en la parte científica. El deportista que no está acompañado no va a llegar. Nosotros tenemos equipos que funcionan, pero no han sido entregados. Estamos hablando del Servicio Biomédico que se encuentra en la Videna. Ya va a cumplir un año y nadie se ha preocupado en que eso se entregue para el atleta.

Juan Carlos Huerta asumió la presidencia del IPD en octubre pasado. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

—¿Se ha hecho algo concreto al respecto?

Ya lo hemos venido conversando. Mientras más rápido me lo asignen, mejor. Legado nos asiste en mantenimiento, pero lo que yo quiero es usarlo. Quiero que estén los atletas ahí. Eso tiene que funcionar sí o sí.

—¿El IPD está en condiciones de asumir la administración?

Por supuesto que sí. Si bien es cierto que tengo pocos médicos, pero con esos pocos lo puedo poner en funcionamiento. Una vez que funcione voy a saber mis reales necesidades y puedo contratar, puedo generar convenios. Hay dos facultades de Medicina Deportiva. ¿Dónde van a hacer ellos sus prácticas? Con un convenio ellos pueden venir y ganamos todos.

—Me dijo al inicio que IPD no tiene para mantenimiento. Eso hace que Legado tome mayor poder de cualquiera pensaría que Legado debe administrar todas las sedes del IPD

El presupuesto del Legado tiene que pasar al IPD. Es lo natural, es lo lógico. Cuando Legado transfiera todo, no solo son los predios, es con su prepuesto. Estoy en condiciones de recibirlo.

—¿Se pude esperar hasta julio 2024?

Legado ha tomado diversas responsabilidades, creo que podríamos ir avanzando en transferir escenario que ya se requieren. Atletismo, por ejemplo, me reclama que el Estadio y hay quejas por el cobro de alquiler. Para los deportistas no deberían tener un costo.

—¿Ya se ha hecho el pedido oficial para que las sedes vuelvan a la administración del IPD?

Sí. Para empezar, ya he formulado un documento solicitando la activación de los servicios biomédicos en los plazos más breves. Es una necesidad…

—Que sea el primer paso...

Eso sería genial, que sea el primer paso. Que Legado inicie la transferencia, lo más lógico, lo más natural. Ese va a ser el primer paso de la devolución de la Videna al IPD.

MIRADA HACIA PARÍS 2024

—¿Ya se tiene definido el plan para París?

Lo tengo totalmente mapeado. Ese plan Tokio tenía algunas fallas que ya hemos visto cómo controlarlas. En el plan Tokio se le daba el dinero al atleta, pero no era solución porque el atleta tenía que rendir cuentas y eso distrae sus objetivos. Hemos visto que la Federación debe acompañar al atleta. Hay un número elevado de atletas que hasta hoy no han rendido cuenta. ¿Cómo le vuelvo a dar si este chico no termina su proceso?

—¿Las Federaciones están en condiciones de asumir ese proceso?

Dentro de los atletas de alto rendimiento priorizados, hay Federaciones que están acéfalas. En ese caso nosotros vamos a poner a la persona que va a acompañar al metodólogo al atleta.

—¿Pero cómo garantizar que el dinero vaya al deportista?

Está identificado ese problema. No van a ser más de 20 a 25 atletas priorizados. Los que tengan problemas con su federación, nosotros nos vamos a hacer responsables. En las federaciones que asuman, nosotros vamos a hacer la fiscalización.

—¿Desde cuándo se va a implementar?

La PCM debe firmar el Anexo A (presupuesto adicional). Lamentablemente la dinámica política también afecta al deporte.

—¿De cuánto será el presupuesto?

Va a ser un pedido adicional que vamos a realizar. Estoy seguro de que el estado va a aceptar. Estamos analizando la cifra, que debe ser lo mismo que fue hacia Tokio [10 millones de soles].

—¿Serán 20 a 25 deportistas con miras a París?

Sí, para París. Para los Panamericanos ya tenemos clasificados y está controlado. Tenemos opción de tener más clasificados y esos serán los que se encaminen hacia París.

—¿Con qué plan vamos a Santiago 2023?

Con una visión de alta competencia. En Bolivarianos y Odesur hemos cumplido con creces, por eso, en líneas generales vamos por buen camino. Creo que hay opciones de que en Santiago se logren algunos cupos olímpicos, no tengo duda. Ya las federaciones están trabajando en eso.

—¿En enero ya los deportistas tendrán ese dinero?

No, todavía. Las asignaciones para las Federaciones se dan a partir de la primera quincena de enero. Ahí se activa la distribución. En caso del programa, creo que no.

—Y en caso de los deportes colectivos, el vóley como ejemplo

Hay que tener confianza. En los Odesur nos dio medalla. Me voy a reunir con ellos y el básquet y lo que me queda es apoyarlos. Seguro habrá miles de críticas por las personas, pero hay que seguir adelante con mucha fiscalización. Además, necesitamos sensibilizar a la empresa privada para el apoyo.

Balance La delegación peruana culminó su participación en Tokio 2020 con cuatro diplomas olímpicos siendo su mejor resultado desde 1992. Repasa en el siguiente video cómo les fue a los atletas peruanos.

¿IPD PODRÍA SER MINISTERIO?

—Pero desde la parte legal no hay apoyo. La ley del Mecenazgo no funcionó

Esa ley es muy básica, tiene que ser perfeccionada. Lamentablemente no se está llevando a cabo en la práctica.

—La otra ley es la del Deportista de Alto Rendimiento.

Justo estaba en una reunión con oficiales del Ejército. A través del Ministerio de Defensa, Brasil nos dio un modelo exitoso de cómo captar a los atletas de alto rendimiento y darle estabilidad. Hay un plan para que sean las Fuerzas Armadas quien capte a los atletas para que sean asimilados como atletas y entrenadores. Así pueden llegar a jubilarse y tener una pensión y vivir tranquilos, siempre viviendo en función a su deporte.

—Y ya que estamos en lo legal, ¿Cuándo el IPD llegará a ser Ministerio?

El IPD está adscrito al Ministerio de Educación. Está por discutirse si es conveniente ser ministerio. Hay que presentarla al Ejecutivo y al Congreso y tengo que hacer una buena explicación. Habría que evaluarlo. Mi posición es que sí sería conveniente. Por lo menos, para empezar, un viceministerio de deportes dentro de Educación para generar toda una cadena administrativa bien orientada. El presupuesto del IPD es muy bajo, es porque el deporte no está siendo considerado.

—¿Justamente, cómo ve el presupuesto del IPD para el 2023?

Ha habido un ligero aumento. No el que esperábamos, pero aumento. Es 145 millones más o menos. Verás que es poco y mayormente se van en gastos ordinarios. Hay deudas y demás. Quisiéramos que se aumente, pero hay que justificarlo bien.

—¿Y cómo aprovechar todas las sedes que tenemos?

Tenemos la infraestructura ideal, tenemos los escenarios. Ya es impulso de cada federación para el uso de las sedes. Las condiciones están dadas…

—Pero las Federaciones…

Ya, eso es impulso a través del liderazgo. Yo voy con ellos. He dispuesto que los metodólogos estén en el campo. Le estamos dando el acompañamiento.

—Ahora hubo cambios en el PAD

Antes se les reconocía a los deportistas con éxitos dentro de los seis meses. Ahora se ha extendido el tiempo a un año, pero le exigimos que participe en la alta competencia. Hemos aumentado los montos en un 25% que está orientada al pago de su deporte. Esto es trabajo de la administración anterior, pero es continúo.

—¿Y se considera el caso de deportistas embarazadas?

Hubo un caso de una tiradora que salió del PAD por embarazo, lo analizamos y se le devolvió. En estos casos las Federaciones deben hacer las consideraciones. Si las Federaciones lo justifica debidamente, nosotros le daremos el paso correspondiente.

—¿Qué más tiene por hacer el IPD?

Vamos a lanzar el Premio Nacional del Deporte, que no se da desde el 2016. Queremos nuevamente premiar a los mejores deportistas. Vamos a invitar a las federaciones que nos presenten a sus mejores cuadros para premiar ya que este 2022 si hubo mucha competencia. También la Academia. Es el programa de recreación en el que se abre el 6 de enero acá. En la quincena será a nivel nacional. Es un apoyo a los ciudadanos para que hagan deporte de manera masiva y gratuita.