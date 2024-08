Las dos terceras partes de los ingresos anuales de LeBron James no se obtienen jugando baloncesto. Dentro del parquet, el alero de los Lakers se embolsa un salario cercano a los 48 millones de dólares por temporada, pero cuando no juega, es un hábil hombre de negocios e ícono de los deportes que genera más de 81 millones en patrocinios, siendo Nike su principal auspiciador, con un acuerdo de 30 millones por año hasta el retiro.

Siempre en medio de figuras como CR7 y Lionel Messi en la lista que anualmente publica la revista Forbes sobre los deportistas que más dinero ingresan anualmente, The King tiene licencia para presumir de todo: desde sus cuentas bancarias y sus múltiples negocios, hasta que solo usa la mano derecha para el baloncesto, porque los cheques, los contratos y los autógrafos los firma con la izquierda.

En el 2023, Forbes anunció que LeBron se había convertido en el primer basquetbolista billonario en la historia de la NBA. Hoy con 39 años, lidera al poderoso Dream Team de USA en busca de su tercera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos (logró oro en Beijing 2008 y Londres 2012, mientras que en Atenas 2004 obtuvo la medalla plata). Sí, aunque nadie lo dice, París 2024 será su última vez en unos JJ.OO. y tal vez por ello, también, el Team norteamericano se ha plantado en el estadio Pierre-Mauroy en Lille, decidido a arrollar a todos sus contrincantes con los All Stars de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo.

Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid y Anthony Davis destacan en el equipo de ensueño que parece no encontrar rival en su camino a la presea dorada y que, de paso, abre el debate sobre si es equiparable al Dream Team liderado por la leyenda de Michael Jordan en la edición olímpica de Barcelona 1992.

Un duelo de Dream Teams

Dream Team 1992 Edad Dream Team 2024 Edad Magic Johnson 32 Stephen Curry 36 Michael Jordan 29 Jayson Tatum 26 Charles Barkley 29 Kevin Durant 35 Karl Malone 28 LeBron James 39 Patrick Ewing 29 Joel Embiid 30

LeBron, que utiliza el dorsal 23 en honor a Jordan, puede anotar, asistir y defender con la misma naturalidad con la que hace crecer su fortuna desde hace 21 temporadas. Esa versatilidad, además de su vigencia física, su exquisita visión de juego y su inteligencia táctica, hacen del máximo anotador de la NBA el líder ideal para un Team que luce indestructible con uno de los mejores tiradores de tres puntos como Curry, el drible explosivo de Durant, los múltiples recursos de Tatum y un sensacional repertorio ofensivo de Davis. Y si eso no basta, ahí están las alucinantes volcadas de Embiid para rebatir enseguida a cualquier quinteto.

Este sábado, los dirigidos por Steve Kerr aplastaron 104 a 83 a Puerto Rico, con lo que sumaron su tercera victoria aplastante y un 3-0 perfecto para avanzar a los cuartos de final. El Team USA había debutado con un 110-84 sobre Serbia y afianzado su candidatura con un contundente 103-86 ante Sudán del Sur.

Comparaciones odiosas

La irrupción del Dream Team en Barcelona 1992 fue colosal. No solo porque significó la primera vez que Estados Unidos participaba con sus estrellas de la NBA, sino también por la abrumadora facilidad con la que arrolló a todos sus rivales hasta alcanzar el oro, con una diferencia promedio de 43.8 puntos por partido, siendo ante Angola la mayor paliza (48-116).

La pericia de Magic Johnson y Larry Bird explotaba con la planitud de un Michael Jordan intratable, que además contaba con figuras descollantes como Scottie Pippen, Charles Barkley (que terminaría como máximo anotador) y Karl Malone. Fue la generación dorada, el preciso trance en el que la hegemonía de Magic le cedía la posta al esplendor de Jordan.

Otro detalle no menos importante: a diferencia del Dream Team de 1992, el equipo liderado por LeBron no llega a estos Juegos Olímpicos de París 2024 en su plenitud de rendimiento ni en las edades ideales. Eso sí, cada uno de los integrantes ejercen superioridad desde sus registros y sus trofeos, pero algunos años después de alcanzar su “prime”, esos en los que LeBron era el verdadero The King y figuras como Kevin Durand y Stephen Curry eran el terror de todos los rivales.

Como el Real Madrid 2016-2018 o los Patriots de Tom Brady, el Dream Team de Jordan es recordado con gloria por el cúmulo de estrellas que lo conformaba, pero principalmente por su impecable capacidad de jugar en equipo. Y es en este último detalle donde los All Stars de LeBron tienen -todavía- algunas cuentas pendientes.