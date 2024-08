Curiosamente, Magoo De La Rosa es el primer entrenador de Alonso, a quien conoció a los ocho años en su academia que tenía en la Costa Verde. El hoy coach de la selección peruana de surf junior nos brinda detalles de los inicios del surfer peruano de 26 años, que desde pequeño tenía una química con las olas de gran tamaño. Por ello es que vemos cómodo, con una gran sonrisa a Correa tras una extrema maniobra en las olas de Teahupo’o. “Nosotros los peruanos siempre estamos acostumbrandos a correr este tipo de olas. Por eso a Alonso se le ve tan cómodo, tan natural”, adelanta el campeón mundial master de surf, que también asegura que no todo ha sido color de rosa para nuestro exponente. Más allá del talento que desborda nuestro surfer nacional en París 2024, una de sus características que lo ha llevado a pelear el podio olímpico es su perseverancia, su tenacidad, la capacidad de reponerse en momentos complicados, siempre acomoñado de su familia, de su entorno cercano. Todo eso nos cuenta De La Rosa, multicampeón nacional de 59 años, con la ilusión, también, de volver a tener un medallista olímpico, el primero del surfing peruano.

-¿Qué anécdota recuerda de Alonso Correa en su academia?

Tenía una escuela con varios chiquillos de esa época. Estaban Alonso, su hermano Sebastián, Carlos Mario Zapata, Martín Jerí, eran varios. En aquella época organizaba un campeonato anual que era interescolar de niños, auspiciado por la compañía Nestlé, con su marca Milo, y ahí fue donde Alonso ganó su primera tabla. Recuerdo que le repartía a todos los campeones de las diversas categorías y en ese entonces, con ocho años, se llevó una tabla nueva. Al niño le brillaban los ojos y es ahí donde él comenzó a meterse más a los campeonatos, ahí se enganchó con el surfing. Yo soy amigo de su padre, porque somos del mismo colegio, Carmelitas, de repente soy más cercano a su tío Jorge, hermano de Augusto. Pero recuerdo aquellas épocas, cuando Alonso comenzó con su hermano Sebastián, que es un monstruo en ola grande y un gran competidor. A ambos los metí al team Billabong.

Alonso Correa ganó su primer torneo, de categoría junior, a los ocho años y recibió su primera tabla de surf. (FOTO: Magoo De La Rosa).

-Entonces, ¿Billabong fue su primera marca que lo auspició?

Yo en esa época era el gerente de marketing de Billabong y jefe del equipo. Le vi pasta y lo metí al team. Estaban también otros chicos, niños, que ahora tiene entre 26 y 30 años e inclusive se han convertido en entrenadores.

Alonso compitió en la categoría Sub 10 con solo siete años, en aquel 2005. Y fue el ganador. (FOTO: Magoo De La Rosa).

-El camino de Alonso no ha sido nada fácil, ha pasado por mucho para llegar a estar entre los mejores del mundo...

No ha sido fácil. Ha sido un camino complicado el de Alonso. En realidad, nosotros (los surfers peruanos) siempre hemos tenido muchos handicaps para conseguir las cosas. Si comparamos nuestro país con Australia, Estados Unidos, Japón o los países europeos hay una desventaja en cuanto a infraestructura. Las plataformas que tienen aquellos países para las categorías menores, los semilleros, siempre han sido mucho mayor, pero pienso que a partir de la época que comenzamos, Roberto Mesa y yo con las escuelas, hubo un cambio. Era también la época de competencia de Sofía Mulanovich, de Analí Gómez. Se empezó a trabajar con los chicos y se intentó reducir esa brecha que había con los otros países donde se practicaba el surf. Contar con todos los implementos y ver la forma de viajar al extranjero para obtener ese roce internacional que era lo más importante.

-Y encontraron resultados positivos...

Hay varios tablistas que salieron como el caso de Cristóbal de Col, que ha sido campeón mundial junior. Hay unos casos ahí aislados de buenos tablistas, pero sé que el tema de Alonso ha sido un camino duro porque en una época perdió sus auspiciadores. La industria comenzó a caer en nuestro país, marcas como Billabong, Quicksilver o Volcom dejaron de auspiciar a los tablistas y ya comenzaron a decaer los sueldos y todo. Ahí es donde se puso un poco difícil para todos. Sin embargo, al mismo tiempo, la federación de tabla, en los últimos cuatro años, ha hecho un muy buen trabajo con respecto a las categorías abiertas, open, llevando equipos peruanos a salir campeones del mundo. Por ejemplo, fuimos campeones mundiales el año pasado, en el 2023, subcampeones panamericanos, campeones panamericanos de longboard.

-Imagino la desilusión de Alonso al no contar con apoyo y tener al frente una serie de torneos en los que puede dejar en alto al país...

Ahora todo el mundo habla de Alonso Correa, que está en una posición increíble, pero todos apuestan cuando ya el competidor está arriba. Hace dos o tres años atrás no tenía ni un solo auspiciador, recién hace poco ha conseguido sus auspicios de Arakawa, O’Neill, entre otros más, a raíz que salieron campeones mundiales. Sin embargo, antes de eso muy poca gente apostaba por ellos y menos por los semilleros. La apuesta es mínima y ahí es donde se tiene que invertir para forjar mejores surfers. Lo bueno de Alonso es que cuenta con el apoyo de sus padres. Él mismo es un tablista muy aguerrido, muy empeñoso y ha llegado a salir también a competir afuera, ha tenido muy buenos resultados en mundiales o fechas del tour mundial. N o ha sido campeón mundial, pero siempre ha estado dentro de los mejores y lo que sucedió en Puerto Rico, el haber clasificado a los Juegos Olímpicos ha sido increíble porque se lo merecía por el gran trabajo que él estaba haciendo.

-¿Ese apoyo también genera que no contemos con ningún tablista en el CT o primera división de la WSL?

Alonso siempre ha tratado de dejar bien en alto el nombre del Perú, ya sea en la segunda división (Challenger Series) que es donde él está ahorita. Pienso que con un poco más de trabajo podría llegar a la primera división sin ningún problema porque el talento lo tiene. Tiene las ganas, pero a veces se necesita presupuesto para un deporte que no es barato. Hay que viajar mucho, se necesitan ahora varias tablas y la competencia cada vez es más dura.

-El traslado de las tablas nada más son costosos...

Claro. Generalmente cada tablista tiene su auspiciador de tabla, todo el mundo tiene que tener su auspicio en tabla. En este caso, la federación le ha pagado su entrenador, Sebastián Alarcón, y le ha costeado el transporte de las tablas hasta Teahupo’o, que es bien caro. En realidad se necesita un presupuesto para poder estar unos días antes de las competencias entrenando, los entrenadores también cuestan y los viajes sobre todo, los boletos de los tickets son carísimos. Pero Alonso es un guerrerazo, él ha logrando llegar hasta las semifinales a punta de empeño.

-Se le ha visto muy cómodo a Alonso con las olas de Teahupo’o...

Esta es una de las olas más peligrosas del mundo y una de las más difíciles. Acá en el Perú no tenemos una copia de esa ola, pero sí contamos con algunas parecidas, que son del mismo rango, olas tubulares, díficiles, complicadas, que hay en el norte del país como Cablo Blanco, Mal Paso, en Negritos, Lobitos, El Hueco. Todas ellas son exigentes, rápidas, y bueno, Alonso tiene algo a su favor. Sus padres son dueños de un hotel en Lobitos y él hace muchos años frecuenta el norte. Por ello es que cuenta con bastante experiencia en este tipo de olas y le gusta ese tipo de ola. Si lo ven a detalle en la transmisión de los JJ.OO. se darán cuenta que él disfruta mucho la competencia porque las olas son tan buenas que la está pasando bien. No es el caso de algunos tablistas que no les ha ido tan bien en Teahupo’o porque no es el estilo de ola que ellos frecuentan y te das cuenta rápidamente. Inclusive el campeón mundial Filipe Toledo no se sentía cómodo y quedó fuera. Bueno, con Alonso sucede todo lo contrario.

Alonso Correa junto a su entrenador Sebastián Alarcón. (FOTO: ISA / Tim Mckenna)

-¿Esa sensación de diversión también puede ser un plus, un extra, frente a los competidores que ha tenido?

Claro. Más que el campeonato, él está disfrutando las olas que está corriendo, el lugar, todo lo que involucra aquel momento. Por eso que yo lo veo tan natural, tan contento. Es como nosotros cuando venimos acá al norte persiguiendo las crecidas, que ya la vamos mapeando de una semana anterior, esperando que vengan las olas. Nos preparamos y es más, hasta tablas nuevas a veces nos hemos hecho para correr las crecidas. Cuando llegan las olas estamos horas de horas metidos, disfrutando. Eso es lo que le está pasando ahora a Alonso. Él está disfrutando algo espectacular porque si el mar estuviera con viento, movido, tendría otro ánimo, el tablista lo refleja, pero él sí está divirtiéndose.

-Ahora, en las semifinales se enfrentará a un conocedor de la ola de Teahupo’o, de Kauli Vaast...

Él es local ahí, él es de esa zona. Él es tahitiano, es un francés tahitiano. Es muy bueno él, no va a ser fácil, pero en el tema de la tabla, en el surfing, hay tantos factores que cualquier cosa puede pasar. Se le puede partir la tabla, se puede caer, no puede agarrar ola, y Alonso puede estar en su día. Es impredecible lo que puede pasar. Ahora, que todo juega a su favor en ese momento (respecto a Vaast), la verdad que sí, pero Alonso es un guerrerazo. Vamos a ver una gran semifinal.

-De igual forma, llegar al último día de competencia, tras vencer a grandes surfers mundiales, es un gran mérito...

Por supuesto. Ahora, llega al último día con opción a medalla pase lo que pase. Va a tener oportunidad de pelear por una medalla y, bueno, como te digo, es pronóstico reservado. Puede pasar cualquier cosa. Yo me inclino a que le vaya bien, que Alonso esté tranquilo, que trate de escoger bien sus olas, porque él ya tiene 26 años, pero cuenta con bastante experiencia competitiva porque corre a nivel internacional desde muy niño. Alonso ha perdido mucho, ha perdido mucho, y cuando varias personas me dicen, “oye, pero Alonso no ha ganado nada afuera todavía”, casualmente está frente a su gran oportunidad de ganar algo muy importante. Puede ganar en los Juegos Olímpicos. No significa que porque no ha ganado antes no pueda ganar ahora. Esta es su oportunidad y que más adelante podamos decir “es campeón”, él lo puede hacer tranquilamente. Sería increíble que traiga una medalla, sea cual sea. Si es la de oro, la de plata o la de bronce, pero ayudaría mucho al surfing en el Perú, sobre todo a los chicos que vienen detrás.

Magoo De La Rosa con Lucca Mesinas y Alonso Correa en un evento de la WSL.

-¿La FENTA está apostando por nuevos valores en busca de casos como el de Alonso no solo a nivel olímpico, sino ISA y WSL?

Creo que el trabajo de la federación ha estado muy acertado y seguimos porque yo sigo trabajando con las categorías junior. En realidad me dedico más a la formación de talentos. Ahora soy coach de la selección de la selección peruana junior y estamos trabajando para competir de igual a igual con los mejores del mundo. Acabamos de venir del Mundial ISA de El Salvador, donde quedamos octavos. Ha sido el mejor resultado como equipo porque esta categoría es bastante complicada con niños de todo el mundo con un talento increible, pero pienso que el Perú ya está entrando ahora a ser dentro de los países importantes y a fin de año se viene el Sudamericano Juvenil de Surf en Punta Rocas.

-Si se contaría con un mejor soporte económico para el surf podríamos tener surfers como Alonso, rompiéndola en los Juegos Olímpicos, o con presencia en el CT, en el que ya estuvo Lucca Mesinas en el 2022...

Claro. Tenemos un factor importantísimo que son las canchas, tenemos las olas, muchas de las mejores olas del mundo están acá en el Perú. Ahora hay una plataforma súper interesante que ha creado Roberto Mesa. Él está ahorita trabajando con un semillero internacional que se llama el Pro Tour Olas, es un semillero que reparte 10.000 dólares por cada evento. En el último circuito de siete fechas se han repartido 70.000 dólares para la categoría junior. Los niños están levantando 1.000 dólares por torneo y eso es lo que necesitamos. Se debe invitar a la empresa privada a que se sume a los presupuestos de la federación y pienso que con eso podríamos tener ya algunos tablistas en la primera división. No entiendo por qué no hay más chicos en el CT. En realidad es irónico porque con la cantidad de olas que tenemos, deberíamos tener varios exponentes.

-¿El hecho de estar dentro de los cuatro mejores del surfing olímpico puede generar un impacto positivo para el futuro de este deporte en el Perú?