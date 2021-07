Conforme a los criterios de Saber más

Nunca fue tan difícil para Lucca Mesinas salir del mar. Mientras se acercaba a la zona de prensa para declarar se podía ver su rostro. Estaba abatido, triste y enojado. El surfista peruano no pudo con el australiano Owen Wright y quedó entre los ocho mejores del surf Olímpico en Tokio 2020, aunque en este deporte los que son eliminados en cuartos de final son considerados como quintos. “Estoy bastante triste...de todas maneras quería representar a mi país de la mejor manera”, empezó diciendo a las cámaras de ATV.

“ Quiero pedirle disculpas al país por no seguir en competencia. Me siento muy triste pero este tipo de campeonatos me han motivado para lo que se viene . Sin duda aún tengo un camino largo por recorrer y créanme que siempre lo dejaré todo por este país que tanto amo”, agregó ya con la voz entrecortada.

Lucca emocionó al Perú. Primero domando las olas y siendo una de nuestras esperanzas más reales para subirnos al podio en unos Juegos Olímpicos después de 29 años, aunque no pudo ante un top20 de la CT Championship Tour (léase como la primera división del surf mundial). Y después pidiendo perdón por no conseguir su objetivo. Sin embargo, más allá de la eliminación, Mesinas demostró tener la talla para competir en un evento CT. Por ahora marcha en el tercer lugar de la Qualifyng Series de la región de Estados Unidos, una de las siete regiones que existe en el mundo. Es decir, una segunda división.

Fue la primera experiencia olímpica del piurano -también del deporte- y a sus 25 años ve con optimismo los Juegos Olímpicos París 2024. El surf ha tenido continuidad en estos años y él las supo aprovechar: fue oro en los Panamericanos Lima 2019 y abanderado de Perú en Tokio. Ahora por delante están los Panamericanos Santiago 2023 y luego París.

Lucca quiere revancha. Sabe que puede y el Perú confía. Pero como él, otros deportistas peruanos que se despidieron de Tokio 2020 también podrían tener otra oportunidad en los próximos Juegos Olímpicos. A continuación detallaremos los otros.

Los deportistas peruanos tuvieron actividad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lucca Mesina venció a su rival italiano en surf y avanzó a los cuartos de final, mientras que Nicolás Pacheco fue eliminado en tiro tras una polémica sanción del jurado. (Fuente: América TV)

Angelo Caro

Quizá antes de su presentación, Angelo Caro era un desconocido para el Perú. De hecho, el skateboarding es un deporte poco valorado en el país. Pero él, a bordo de su tabla de skate, quedó en el quinto lugar de los Juegos Olímpicos. Eso ha sido lo más cerca que hemos estado del podio olímpicos desde Beijing 2008, cuando Peter López clasificó a las semifinales de taekwondo .

“Ahora el skate es un deporte olímpico y con mayor razón mucha gente lo va a conocer. Tal vez por una idea que no la tienen tan clara, botan a un skater de un parque cuando solo hace deporte”, señaló Caro, de 21 años, en una entrevista con Movistar Deportes demostrando que tiene el panorama claro de las dificultades que pasan muchas personas como él que eligieron ser felices montados en una tabla de skate.

Angelo quedó en el quinto lugar y, al igual que Mesinas, ganó un diploma olímpico, un premio que otorga el Comité Olímpico Internacional a los deportistas que no subieron al podio y quedaron entre el cuarto y el octavo puesto.

Con la confirmación de que en París 2024 habrá skateboarding, Caro empezará a trabajar para disputar sus segundos Juegos Olímpicos. El peruano ahora sí podría llegar con cierta madurez para luchar por una presea.

El skateboarding hará su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020. El chiclayano Angelo Caro demostrará toda su habilidad en esta disciplina.

Nicolás Pacheco

Las casi lágrimas de Nicolás Pacheco reflejaron la impotencia que sentimos todos los peruanos al no verlo en la final de tiro en la modalidad de skeet de Tokio 2020. Si un deporte apuntaba al medallero, ese era el tiro. De las cuatro preseas que tenemos en la historia de los Juegos Olímpicos, el tiro ganó tres gracias a Edwin Vásquez (oro en 1948), Francisco Boza (plata en 1984) y Juan Giha (plata en 1992) .

El tirador peruano vivió su mejor jornada; sin embargo, ese gran registro no le permitió llegar a la final olímpica por un juez de la India lo penalizó con un disparo, lo que lo obligó a la muerte súbita en la que, lamentablemente, quedó fuera.

“Solo me queda agradecer. Agradecer a todo el mundo que me ha apoyado en este camino y a todos los peruanos. De verdad les pido disculpas porque dejé todo en la cancha para estar en esa final y luchar por esa medalla olímpica que es mi sueño ”, señaló el peruano tras la eliminación, aunque también ganó el diploma olímpico.

Nicolás ya estuvo en Londres 2012 y espera vivir en París su tercera experiencia olímpica. Para ello, pidió que el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Comité Olímpico Peruano (COP) y a la empresa privada lo sigan apoyando en la búsqueda de una presea olímpica para el Perú.

Fuerza Nicolás Pacheco, tendrás tu revancha, crack! 🇵🇪pic.twitter.com/XXAPwNzDgV — Los Convocados Perú (@Losconvocadospe) July 26, 2021

Juan Pablo Varillas

Para todo deportista, estar en los Juegos Olímpicos ya es un premio incalculable. Más aún para los que la disputan por primera vez. En este último grupo se ubicó Juan Pablo Varillas, quien perdió en su debut ante el argentino Diego Schwartzman.

Varillas, la mejor carta de tenis de Perú, se marchó con tranquilidad del recinto y le ha sacado el lado positivo a la derrota contra Schwartzman. “Son partidos que te marcan, no todos los días puedes enfrentar a un jugador que está trece en el mundo y que estuvo hace unos meses en el top 10 , entonces hay que aprender y seguir para adelante”, dijo a La República.

‘Juanpi’ se despidió de Tokio, pero apunta a París 2024. El peruano, con 25 años, está en una etapa consolidativa de su carrera y tiene chances de meterse en el top 100 del ranking ATP. Por ahora marcha en el puesto 125, a tres lugares de su mejor marca obtenida en 2019.

“Se termina Tokio 2020 para mí, pero fue un honor y privilegio haber representado a mi país en un evento de tal magnitud . Uno es deportista para vivir momentos como este y me siento muy afortunado por eso. Hoy y siempre, arriba Perú”, escribió en Instagram. París lo espera y él hará todo lo posible por estar ahí.

