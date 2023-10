El atleta peruano Cristhian Pacheco (30 años) se consagró bicampeón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al ganar la medalla de oro en la maratón. El fondista obtuvo así la primera presea dorada para la delegación peruana, en una competencia que quedará para la historia.

La maratón de los Juegos Panamericanos fue un espectáculo emocionante que culminó con Pacheco cruzando la línea de meta en un impresionante tiempo de 2 horas, 11 minutos y 14 segundos. En una competencia reñida que arrancó en las primeras horas de la mañana en la capital del vecino país, el chileno Hugo Catrileo se quedó con el segundo lugar, mientras que el bronce fue para el peruano Luis Ostos, completando un podio dominado por Perú y Chile.

Lo más notable de la victoria de Pacheco es la adversidad que superó para llegar a este punto. En declaraciones a Movistar Deportes, el atleta reveló: “Hace 4 semanas, tuve un accidente, me caí de las escaleras y me cosieron con 6 puntos. Personalmente estaba retirado de estos Juegos Panamericanos. Pero gracias a Dios he vuelto y para mí es un orgullo volver a ganar (la medalla de oro)”. Este triunfo es un testimonio de su perseverancia y talento innegable en el mundo del atletismo.

Cristhian Pacheco no solo se ha convertido en bicampeón panamericano de maratón, sino que también ha demostrado ser un competidor nato. El peruano ahora se enfocará en su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará llevar el nombre de Perú a lo más alto una vez más.