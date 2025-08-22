El atletismo peruano consiguió este jueves su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. Nider Pecho logró subirse al podio en el tercer lugar en la prueba de los 10 mil metros de atletismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Pecho, de 19 años, cronometró 31min 06s 2c para alcanzar el último lugar del podio, por detrás del ganador, el colombiano Pedro Marín (30min 57s 8c), y del segundo, el boliviano David Ninavia (31min 03s 2c).

“Luchamos por conseguir este resultado. Agradezco a mi familia y amigos. La carrera fue estratégica y dimos una excelente presentación, pese a que no se pudo lograr el objetivo final que era la medalla de oro. A todo el Perú le digo que siga practicando atletismo”, manifestó el deportista peruano con la medalla de bronce en su pecho.

Otro peruano que participó fue Jhonatan Molina, pero no pudo terminar la prueba.

Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025: el medallero de Perú

Hasta el momento, son 19 las preseas conquistadas por el Team Perú en los Juegos Panamericanos Asunción 2025.

El medallero de Perú ORO 1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual) 2. Equipo mixto – Golf (Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas y Alejandro Valle)

PLATA 3. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino) 4. Amaro Castillo y Luciana Castillo – Squash (Dobles mixto) 5. Mateo Argomedo y Fabiana Varillas – Taekwondo (Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos)

BRONCE﻿ 6. Driulys Rivas – Judo (-52 kg) 7. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual) 8. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa) 9. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa) 10. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual) 11. Adriano Viale – Bádminton (Individual masculino) 12. Camila Arenas – Taekwondo (Kyorugui -57 kg) 13. Yleymi Muelle y Francesca Maguiña – Tenis (Dobles femenino) 14. Mateo Argomedo – Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional Masculino) 15. Fabiana Varillas – Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional Femenino) 16. Florencia Chiarella – Vela (ILCA 6) 17. Bartolomé de las Casas – Vela (iQFoil Masculino) 18. Hidver Silva – Levantamiento de pesas (79 kg Masculino) 19. Nider Pecho – Atletismo (10 mil metros masculino)

