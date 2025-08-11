Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dieron inicio el jueves 7 de agosto con una colorida ceremonia inaugural en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El evento reunió a las delegaciones de toda América, incluyendo al Team Perú, que desfiló con sus representantes y vistió con orgullo los colores nacionales. Esta edición del certamen convoca a deportistas menores de 23 años en diversas disciplinas, sirviendo como una vitrina para las futuras figuras del deporte continental.

La competencia se extenderá hasta el 23 de agosto, con jornadas en las que se disputarán medallas en 28 deportes y 42 disciplinas. Más allá de los títulos, los ganadores de medalla de oro obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo que convierte a Asunción 2025 en un evento clave para el ciclo olímpico de muchos atletas jóvenes.

Resultados, Team Perú

Según el medallero actualizado al 11 de agosto durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el Team Perú ocupa el puesto 15, con un total de tres medallas de bronce.

Perú ganó el primer bronce con la judoka Driulys Rivas quien venció a Wendy Golu de Colombia en lq categoría de 52.kg.

La segunda medalla de bronce para Perú fue para Lukas Eichhorn quien logró la presea por el tercer lugar en Esgrima en la modalidad de sable individual masculino.

Asimismo, nuestra nadadora Yasmin Silva ganó la tercera medalla de bronce en los 200 mts estilo mariposa en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Yasmin hizo un tiempo de 2.13.57 y se ubicó detrás de la colombiana Samantha Baños (medalla de plata) y la brasileña Ana Julia Amaral quien se hizo la medalla de oro.