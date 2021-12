Conforme a los criterios de Saber más

Orgullo. La palabra que grafica lo que generan los deportistas peruanos es eso. En un país donde el deporte no es prioridad entre las políticas públicas, cada logro vale el doble, el triple, y más si hablamos de las nuevas generaciones, como la que destacó en los I Juegos Panamericanos Junior, que se realizó en Cali, Colombia.

La delegación peruana acudió con 160 representantes a una justa en la que tuvieron presencia 41 naciones. Tras dos semanas de competencia, la representación peruana cerró en el puesto 12 del medallero con 6 preseas de oro, 15 de plata y 14 de oro. 35 medallas en los cuellos de 47 peruanos que vieron cómo una presea premiaba su esfuerzo, y no solo el hecho en el torneo, si no el de toda la vida que llevan haciendo deporte.

No había forma de hacer una previsión de cuántas medallas se podía ganar, debido a que era la primera vez que se competía en este evento multideportivo junior y no se conocía si las demás naciones iban a llevar a sus mejores competidores. Pero, tras lo visto en cada competencia, queda claro que nunca será fácil para los peruanos, pero pese a ello se lograron buenos resultados.

“ La evaluación de la medalla siempre será relativa, pero siempre será bueno ver a Perú en el podio y por eso estamos orgullosos ”, nos dice brevemente Gustavo San Martín, presidente del IPD, ente que debe velar, junto a las Federaciones de cada deporte, por la formación de cada uno de los jóvenes valores.

Desde Cali, las impresiones sobre los peruanos son las mejores, por todo lo que entregaron en cada competencia. “Están felices, pero se les nota cansados. Han jugado todos los chicos, salvo Ignacio que quedó fuera en singles en su debut, han tenido una carga importante, porque mínimo han jugado dos partidos por día”, nos contaba Luis Núñez, periodista de Diario Récord que estuvo en los campos de tenis siguiendo a los peruanos. El tenis fue el deporte más exitoso, con tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce.

“La participación peruana ha superado las expectativas. Hemos conocido nuevos rostros que tienen este compromiso de competir con la presión de representar al país. Todos los atletas han podido demostrar su alto nivel de competencia, y más allá de ganar medallas, se trata de ganar experiencia . La gente en el Perú debe saber que estos atletas que han visto son aquellos atletas que nos van a representar en un futuro”, nos comenta por su parte Dajhana Prado, periodista que ha estado también en Cali siguiendo a los peruanos para Diario Récord.

De hecho, de las seis medallas doradas que se lograron, cuatro fueron en materia individual, con lo que ellos -Gonzalo Bueno, Sofía Mamani, Julio Palomino y Gianella Lozano- lograron su clasificación para los Panamericanos 2023. En dos años tendrán la gran cita en Santiago y deben llegar con la mejor preparación.

Para Óscar Castro, además de la ratificación de nombres como los de Ángelo Caro o Mary Luz Andía o de deportes como el tenis y los de combate, se destaca la presencia de otros deportes. “Me parece positivo los deportes que poco a poco empiezan a sacar la cabeza. Me sorprendieron gratamente las medallas de gimnasia. Es lindo que se empiece a ver chicos con talento que no solo llegan a competir, si no que peleen medallas”, nos dice desde Cali el periodista que también estuvo cubriendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

MEDALLAS MEDALLISTAS DETALLE ORO

6 Gonzalo Bueno - Tenis / individual masculino

Daianne Hayashida y Lucciana Pérez - Tenis / dobles femenino

Gonzalo Bueno y Ignacio Buse - Tenis / dobles masculino

Sofía Mamani Arizapana - Atletismo / 10 mil metros

Julio Palomino Greta – Atletismo / 3000 con obstáculos

Gianella Lozano – Karate / +68 4 individuales

2 por equipos PLATA

15 Ángelo Caro - Skateboarding / street

Equipo femenino – Vóley

Mary Luz Andía - Atletismo / 20K marcha

Frank Luján - Atletismo / 10 mil metros planos

Verónica Huacasi – Atletismo / 3000 con obstáculos

Edward Alarcón - Gimnasia / caballo con arzones

Edward Alarcón - Gimnasia / anillas

Edward Gonzales - Gimnasia / saltos

Yumiko Tanabe - Judo / -78 kg.

Kiara Arango - Judo / -57 kg.

Ryan Cubas - Lucha / 77 kg

Enrique Herrera - Lucha / 57 kg

Eliana Vásquez - Taekwondo / -67 kg

Christopher Li, Lucciana Pérez - Tenis / dobles mixtos

Francesca Gardella - Remo / W1x 13 individuales

2 por equipos BRONCE

14 Daianne Hayashida - Tenis / individual femenino

César Olaya - Karate / -75 kg

Kurt García - Karate / -60

Nicolas Boruoncle – Karate / -67

Javier Saavedra - Judo / -81 kg.

Noemí Huayhuameza - Judo / -52 kg.

Arnold Prado - Judo / -60 kg.

Ángel Sosa, César Cipriani - Remo / M2x

Sandro Gardella, Ángel Sosa, César Cipriani y Andrés Sandoval - Remo / M4x

José Luis Chaupin - Atletismo / 5 mil metros

Inés Castillo - Bádminton / singles femenino

Santiago Villegas - Levantamiento de Pesas / 73kg

Frank de la Sotta - Bowling / individual masculino

Gloria Asca - Lucha / 50 kg 12 individuales

2 por equipos

Ahora toca mirar hacia adelante. Que las federaciones identifiquen el talento, que el IPD los apoye, que el COP busque becas para que los entrenamientos se den en el extranjero. “ Toca hacer un análisis técnico de las federaciones y del IPD para seguir afinando en camino hacia los siguientes eventos multideportivos ”, nos dice San Martín.

“El trabajo más difícil empieza, que es mantener y llevar a esta camada de buenos deportistas a convertirse en grandes deportistas. Que empiecen a llevar su carrera de la mejor manera, que no sientan que están solos, abandonados. Por lo pronto ellos, los chicos, han hecho su trabajo”, concluye Óscar Castro, periodista de Diario Récord.

Multimedallas Deporte Logros Gonzalo Bueno Tenis Oro - singles

Oro - dobles masculino Lucciana Pérez Tenis Oro - dobles femenino

Plata - dobles mixto Daianne Hayashida Tenis Oro - dobles femenino

Bronce - singles femenino Edward Alarcón Gimnasia Plata - Caballo con arzones

Plata - Anillas Ángel Sosa Remo Bronce - M2x

Bronce - M4x César Cipriano Remo Bronce - M2x

Bronce - M4x

