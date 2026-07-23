El Estadio Nacional tendrá una renovación integral con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó que el emblemático recinto será remodelado gracias a un convenio firmado con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), proyecto que demandará una inversión de 145 millones de soles y que busca dejar listo el principal escenario deportivo del país.

“El Estadio Nacional será renovado en su totalidad en la parte exterior y mejorado en la parte interior”, explicó Sergio Ludeña, presidente del IPD. Además, destacó que la ejecución estará a cargo de la ANIN, entidad especializada en infraestructura, mientras que el IPD transferirá los recursos necesarios para hacer realidad el proyecto.

Ludeña también resaltó la importancia del convenio para cumplir con los plazos establecidos. “Como IPD no vamos a ejecutar el proyecto. Ellos harán todo el trabajo de construcción e inspección y nos darán la tranquilidad de llegar a tiempo para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, sostuvo.

El IPD precisó que las mejoras incluirán la renovación completa de la fachada del Estadio Nacional, así como la modernización de tribunas, palcos y servicios higiénicos. Además, se instalará nueva señalética reglamentaria y se optimizarán distintos espacios para ofrecer mejores condiciones tanto a deportistas como a espectadores durante el certamen continental.

Las autoridades estiman que todas las obras estarán concluidas en julio de 2027, pocas semanas antes del inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Será la segunda vez que Lima reciba esta competencia, luego de la exitosa edición de 2019, por lo que el objetivo es mejorar lo hecho anteriormente.

SOBRE EL AUTOR