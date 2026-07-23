Lima 2027: IPD anuncia remodelación del Estadio Nacional con inversión de S/145 millones. (Foto: IPD)
Lima 2027: IPD anuncia remodelación del Estadio Nacional con inversión de S/145 millones. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

El Estadio Nacional tendrá una renovación integral con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó que el emblemático recinto será remodelado gracias a un convenio firmado con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), proyecto que demandará una inversión de 145 millones de soles y que busca dejar listo el principal escenario deportivo del país.

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