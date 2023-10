Digno de admirar. Miguel Tudela ganó su serie de ronda 2 de la categoría surfing en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con un ligamento cruzado de su rodilla derecha total o parcialmente roto. El peruano se impuso ante el brasileño Krystian Kymmerson.

“Hablé con todo el mundo y nadie me quería dejar surfear”, contó Tudela al medio especializado “Duke”. El surfista reveló que en el primer día de entrenamiento sintió un dolor en su rodilla, pero de todos modos compitió y pasó su serie con dolor. Luego fue a Santiago para hacerse una resonancia magnética y el resultado fue la lesión antes comentada.

“Yo ya vengo de una lesión antigua y no tengo cruzado posterior y antes de saber los resultados, decidimos que si habían dos ligamentos más comprometidos no iba a surfear. Pero bueno, felizmente solamente es uno. ‘Felizmente (risas)’. Con Aaron, el terapista que ha venido de Perú, hicimos trabajos y calentamientos, vendajes que me dejaron surfear. No puedo surfear ni a mi 50% pero estratégicamente fui a coger buenas olas e intentarlo. Esa era la idea”, añadió.

Tudela reveló también que, pese a no sentir un dolor tan fuerte, la lesión lo limita en su surfing. Aún así, está dispuesto a dejar el nombre del Perú en todo lo alto. “Estoy contento de avanzar hoy día, es una serie más y un día más y que la rodilla mejore un 1% es positivo”.

DUELO DE PERUANOS

Miguel Tudela enfrentará a su compatriota Lucca Mesinas en la ronda 3 del evento principal. Esto garantiza una tercera medalla, mínimo de bronce, para la delegación peruana.

“Ganar está bien lejos, hay muy buenos surfers, pero todos son buenos. Ya avancé dos heats y uno nunca sabe. Dándole heat a heat y pensando en cada momento e intentando hacer lo mejor posible”, indicó Tudela.

“Todo este año he tenido problemas en la rodilla, por eso no fui a Noronha ni a Mole, justo me empecé a sentir mejor hace unos meses y había decidido hacerme células madres. Pero es caro, es bastante dinero. Ahora con esto hay que llegar a Lima y ver el diagnóstico final”, finalizó.