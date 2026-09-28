No hay ángulo que se resista a una conclusión que debe darse, necesariamente, con una sonrisa. Con felicidad. Porque lo hecho por esta delegación peruana en los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina, necesariamente se describe con palabras como “récord” e “histórico”. No hay otra forma.

Perú cerró el sábado, el último día de competencia, con cuatro medallas más: dos de oro y otras dos de plata. El equipo masculino de squash, con Alonso Escudero, Diego Elías y Rafael Gálvez, ganó el oro y confirmó el dominio peruano en una disciplina que volvió a entregar resultados importantes. Además, Dana Guzmán logró una histórica medalla de oro en tenis, resultado que nunca había obtenido Perú.

El equipo de tenis de mesa, conformado por Carlos Fernández, Rodrigo Hidalgo y Felipe Duffo, logró el segundo lugar. Inés Castillo, en bádminton individual femenino, también fue segunda. Con ello, Perú alcanzó la histórica cifra de 99 preseas y se quedó con el sexto lugar en el medallero general. Un lugar en la tabla que no alcanzaba desde el lejano 2010. Además de ser la tercera mejor actuación peruana desde 1978.

–Hazaña peruana–

El número que queda en la memoria es 99, pero hay otro que ayuda a entenderlo mejor: 74. Esa fue la cantidad de medallas que Perú consiguió en Asunción 2022. Cuatro años después son 25 más. Los oros pasaron de 19 a 28, las platas de 18 a 32 y los bronces de 37 a 39. El salto se produjo, sobre todo, en la parte alta del podio.

El deporte que más medallas aportó fue tiro deportivo, con 14 preseas. La producción incluyó siete oros, dos platas y cinco bronces. Nicolás Pacheco, Alessandro de Souza, Marko Carrillo, Kevin Altamirano, Alexia Arenas y Almudena Boza estuvieron entre los nombres que sostuvieron una de las actuaciones más productivas de la delegación.

Después aparece una característica que explica buena parte del resultado: la cosecha no dependió de una sola disciplina. Hubo oros en tiro, vela, squash, remo, esquí acuático, surf, skateboarding, taekwondo, tenis, bowling, bochas, frontball, paleta frontón y esports. La medalla de Luis Suárez, además, abrió la cuenta peruana en una disciplina que debutó en estos Juegos.

El squash volvió a ser uno de los grandes puntos de apoyo. Diego Elías ganó el oro individual y luego integró el equipo campeón junto con Alonso Escudero, Rafael Gálvez y Thiago Cabrejos. En vela, Stefano Peschiera, María Belén Bazo y Sophie Zimmermann también terminaron arriba.

La actuación también tuvo una lectura generacional. Junto a nombres consolidados como Peschiera, Pacheco, Elías, Nicolás y otros referentes del alto rendimiento aparecieron deportistas que empiezan a ocupar espacio en el ciclo que conduce hacia Lima 2027. El resultado de Santa Fe deja así una mezcla de experiencia y renovación, especialmente visible en deportes como natación, esgrima, levantamiento de pesas, bádminton, tiro y judo.

Dana Guzmán conquista el oro para Perú en tenis en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)

El reto de los Panamericanos

El dato de los 28 oros merece detenerse un momento. Perú ya había igualado en Santa Fe los 19 títulos conseguidos en Medellín 2010 y Asunción 2022. Después siguieron los triunfos y la cuenta se disparó.

El fútbol merece una línea aparte. La selección masculina Sub-19 volvió a ganar una medalla en los Juegos Suramericanos después de 32 años. Perú venció 2-1 a Chile y consiguió el bronce, poniendo nuevamente al fútbol en el podio desde aquella última aparición de 1994. Para una generación que llegó a Santa Fe con poca experiencia internacional, fue otro de los resultados que alimentaron las 99 preseas.

Ángelo Caro conquista el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Difusión)

El sexto puesto también tiene significado. Perú recuperó una posición que no ocupaba desde Medellín 2010 y terminó por delante de Ecuador. Brasil ganó el medallero con 312 preseas, seguido por Argentina con 293, Colombia con 192, Chile con 175 y Venezuela con 146. La distancia con las potencias regionales sigue siendo considerable, pero Santa Fe marca un salto respecto de los dos últimos Juegos.

Ahora viene la parte más difícil: convertir 99 medallas en una tendencia. Santa Fe entrega el mejor resultado peruano fuera del país y el segundo mayor de toda la historia, pero también deja una oportunidad concreta antes de Lima 2027. Allí el desafío será comprobar si esta cosecha representa un pico aislado o el siguiente escalón del deporte peruano de alto rendimiento.

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