Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tienen Perú y las demás delegaciones | Foto: @copteamperu
Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tienen Perú y las demás delegaciones | Foto: @copteamperu
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No hay ángulo que se resista a una conclusión que debe darse, necesariamente, con una sonrisa. Con felicidad. Porque lo hecho por esta delegación peruana en los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina, necesariamente se describe con palabras como “récord” e “histórico”. No hay otra forma.

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