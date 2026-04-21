El Team Perú vivió una gran jornada este martes 21 en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras lograr dos medallas de oro y y una de bronce en taekwondo.
Los taekwondistas Marcelo Rodríguez y Raquel Gil sumaron entre ambos tres preseas para el equipo nacional. Con ello, ya sumamos 23 medallas en la tabla general que reúne 15 paises de Sudamérica, Centroamérica y El Caribe.
Temprano, Marcelo Rodríguez consiguió el primer lugar de taekwondo en la modalidad Poomsae Individual Tradicional. Más tarde, Raquel Gil ganó el bronce en la modalidad de Poomsae Individual Tradicional.
El segundo oro llegó en la competencia por equipos. Aquí, Rodríguez y Gil se impusieron en la modalidad Pareja Mixta Poomsae Reconocido sobre sus rivales y subieron a lo más alto del podio.
“Gracias por el apoyo gracias al Perú, hemos venido a dejar todo por el país”, expresó Marcelo Rodríguez; mientras que Raquel Gil señaló que “nos hemos preparado para este momento, todo el Team Perú. Estamos agradecidos con el Comité Olímpico Peruano”.
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