El Team Perú vivió una gran jornada este martes 21 en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras lograr dos medallas de oro y y una de bronce en taekwondo.

Los taekwondistas Marcelo Rodríguez y Raquel Gil sumaron entre ambos tres preseas para el equipo nacional. Con ello, ya sumamos 23 medallas en la tabla general que reúne 15 paises de Sudamérica, Centroamérica y El Caribe.

Temprano, Marcelo Rodríguez consiguió el primer lugar de taekwondo en la modalidad Poomsae Individual Tradicional. Más tarde, Raquel Gil ganó el bronce en la modalidad de Poomsae Individual Tradicional.

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Raquel Gil y Marcelo Rodríguez son los monarcas del taekwondo tras ganar la medalla de oro y consagrarse campeones en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. ¡Gracias, guerreros! pic.twitter.com/yhukk6OZrD — ipdperu (@ipdperu) April 21, 2026

El segundo oro llegó en la competencia por equipos. Aquí, Rodríguez y Gil se impusieron en la modalidad Pareja Mixta Poomsae Reconocido sobre sus rivales y subieron a lo más alto del podio.

“Gracias por el apoyo gracias al Perú, hemos venido a dejar todo por el país”, expresó Marcelo Rodríguez; mientras que Raquel Gil señaló que “nos hemos preparado para este momento, todo el Team Perú. Estamos agradecidos con el Comité Olímpico Peruano”.

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