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Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Team Perú logra dos medallas de oro y una de bronce en taekwondo. (Foto: Comité Olímpico Peruano).
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Team Perú logra dos medallas de oro y una de bronce en taekwondo. (Foto: Comité Olímpico Peruano).
Por Redacción EC

El Team Perú vivió una gran jornada este martes 21 en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras lograr dos medallas de oro y y una de bronce en taekwondo.

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