La delegación nacional continúa imparable en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y alcanzó las nueves medallas este miércoles, gracias a Jules Casalino y Víctor Rojas, ambos en lucha grecorromana.

Casalino, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), consiguió la presea de plata al disputar la final de la división 48 kg masculino ante el ecuatoriano Ronald Morales, y a pesar de su gran esfuerzo, no le alcanzó para llevarse el oro.

Mientras que Rojas se quedó con la de bronce, al superar al colombiano Adrián Ortiz en los 65 kg masculino.

Con estas dos medallas, la lucha peruana se confirma como la más destacada hasta el momento en la delegación nacional, con 6 preseas en total, entre ellas, una de oro.