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El deportista peruano consiguió la presea de plata al disputar la final de la división 48 kg masculino ante el ecuatoriano Ronald Morales.
El deportista peruano consiguió la presea de plata al disputar la final de la división 48 kg masculino ante el ecuatoriano Ronald Morales.
Por Redacción EC

La delegación nacional continúa imparable en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y alcanzó las nueves medallas este miércoles, gracias a Jules Casalino y Víctor Rojas, ambos en lucha grecorromana.

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