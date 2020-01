Julián Périco es un viejo conocido en el Latin America Amateur Championship. Lleva varias participaciones en el torneo de aficionados más importantes de la región. En el 2017 quedó en el cuarto puesto, pero en las ediciones siguientes descendió considerablemente.

A pesar de ello, en el LAAC 2020, Périco es uno de los grandes candidatos para levantar el título y llevarse los dos premios que otorga la organización. Lo curioso del caso es que él no lo siente así. “Todo el mundo me dice que soy el favorito. Hay una carga, pero la ignoro. Disfruto. Nadie es favorito hasta el ultimo hoyo. Quien sabe si gano, seria lindo. Mi plan es disfrutar”, dijo en diálogo con El Comercio.

Julián Périco durante su participación en el Latin America Amateur Championship, en La Romana. (Foto: Enrique Berardi / LAAC)

En su mente siempre está la opción de salir vencedor, por eso decidió cambiar radicalmente su manera de entrenar. “El titulo lo he venido persiguiendo desde hace años. La diferencia es que ahora me he preparado diferente. No fui a Lima para año nuevo ni Navidad. Me he quedado practicando desde el 25 de diciembre y solo me he dado un día libre”.

Pero lo que más va a apreciar en el Golf Camaleón Club, de Mayakoba, es la sola diversión de participar junto a otros golfistas. “Le he puesto esfuerzo; las ganas no faltan. Ahora solo toca disfrutar”, agregó.

Julián Périco entrenando con miras al LAAC 2020. (Video: Renzo Galiano / El Comercio)

LA LUCHA CONTINUA POR MEJORAR EL GOLF

El golf, en nuestro país, es un deporte que pasa -por así decirlo- desapercibido debido a la poca difusión que se le da en los medios de comunicación. También, en parte, por los pocos campos que hay en la capital y demás provincias.

Esa situación no deja de perturbar a Julián Périco. “Se está haciendo lo que más se puede hacer. Es muy difícil. No hay tanto espacio para hacer tantos campos de golf y los campos son privados. Se necesitan jugadores en el PGA Tour”, comentó.

De alcanzar el principal circuito estadounidense de golf profesional, podríamos mejorar la realidad de este deporte en nuestra tierra. “Llegar allá no es tan fácil como parece. Tienes que ganarle a demasiada gente, ganar el suficiente dinero para poder competir afuera. Si eso se logra podríamos brindar muchas cosas al Perú”, reconoció Périco.

Y agregó: “Para mi la federación está haciendo un buen papel. El señor Serkovic hace lo mejor que puede. Yo estoy dispuesto a hacer lo que quieran para ayudar a los chicos".