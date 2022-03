Conforme a los criterios de Saber más

Cincuenta y tres días de gestión, muchas fotografías y bastante silencio. Así podría definirse el brevísimo periodo de Julio Rivera Gonzales como la máxima autoridad del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Una gestión que nació cuestionada y frágil desde su nombramiento el 24 de enero de 2022 y que acabó esta mañana de manera sorpresiva luego de que el Poder Ejecutivo y el ministro de Educación, Rosendo Serna le retiraran la confianza.

A fines de enero, el ministro Serna defendió con uñas y dientes al ‘Coyote’: “Si tú me dices que no tiene experiencia estás dando una opinión definitiva y no es así. Él es técnico de la Escuela Técnica del Ejército. Además de haber sido deportista, ha estudiado administración y gestión deportiva. Conoce el deporte a nivel nacional mucho más que otras personas”. Fue una pechada a la prensa durante una visita a Arequipa. De aquello no queda nada.

Rivera, finalista de la Copa Libertadores con Sporting Cristal en 1997, reemplazó a Gustavo San Martín Castillo, exjefe de deportes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Más allá de una carrera deportiva con ciertas luces y haber servido al Ejército existía el consenso de que no estaba preparado para asumir el cargo. Rivera sostenía lo contrario, desde luego. Aunque lo hizo a través de comunicados. Nunca, en estas semanas, brindó una conferencia de prensa para aquietar las aguas y transmitir, acaso, un poco de confianza. Tampoco el área de prensa aceptó los pedidos de entrevista que diversos medios de comunicación hicieron llegar, entre ellos El Comercio.

El 17 de febrero, la Contraloría de la República emitió un informe que puso a tambalear su designación: “Una situación adversa que podría afectar la transparencia y la correcta e idónea designación del funcionario”. Rivera había faltado a la verdad en su hoja de vida. Había consignado nueve años de experiencia laboral como fundador y director deportivo de su Escuela de Fútbol “Coyote” Rivera. Lo hizo a través de una constancia firmada por Lorena Cárdenas Catasus, administradora de la academia y, por esas coincidencias del destino, su esposa.

La Contraloría halló un detalle clamoroso: según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la fecha de inscripción de dicha escuela data del 18 de marzo de 2019 y sus actividades iniciaron el 4 de noviembre de aquel año, invalidando su experiencia en el rubro, según él desde el 13 de diciembre de 2013.

Requisitos para ser presidente del IPD.

El 21 de febrero, Rivera, el hermano mayor de Paolo Guerrero, utilizó la esquela del IPD para defender su designación mediante un comunicado, donde comunicó poco. “Julio Rivera cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12. Esto será aclarado en las instancias correspondientes en el más breve plazo”, decía. La aclaración fue una promesa para salir del paso.

No fue el único dato inexacto en su hoja de vida. También se mencionó que Rivera consignó haber concluido la carrera profesional en técnico en Administración de Empresas en septiembre de 2021 en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Crea Innova”. Sin embargo, dicho instituto no está licenciado, tal y como se indica en la Resolución Viceministerial N° 18-2020.

El entorno de Rivera no lo ayudó mucho para darle el beneficio de la duda. Todo lo contrario, generó más reparos. Nombró como gerente del IPD a César Nieto Serpa, un administrador de empresas que duró menos de un mes como Gerente Central de Gestión de las Personas de EsSalud al inicio del mandato del presidente Pedro Castillo. Nieto Serpa, quien postuló al Congreso en las Elecciones Generales de 2021 por Unión por el Perú —el mismo partido que incluyó en su lista a Rivera para tentar una curul en Lima—, se vio obligado a renunciar después que se revelara que había contratado a un familiar como asesor nivel III de la alta dirección de EsSalud.

La elección de Nieto Serpa no fue casual. Era un hombre de confianza de Mario Carhuapoma Yance, expresidente ejecutivo de EsSalud, cuestionado también por nombrar a funcionarios que no cumplían el perfil y que inclusive presentaron títulos falsos. Tal como reveló el portal Sudaca, Carhuapoma visitó en más de una ocasión a Rivera en las oficinas del IPD. Asistió a la misa que dio inicio a su gestión e incluso lo acompañó el 28 de enero, el día que Perú venció a Colombia, en Barranquilla.

📑💯El Instituto Peruano del Deporte, a través del Ministerio de Educación, realizó la aclaración a la designación del presidente del IPD, Julio César Rivera Gonzales. Más info ➡️ https://t.co/s6d6qreeeq pic.twitter.com/2QxwAGJgAs — ipdperu (@ipdperu) March 12, 2022

Hace seis días, Julio Rivera presentó un oficio ante el Ministerio de Educación, donde aseguraba “aclarar” su designación como máximo titular del IPD. La aclaración concluyó hoy con su despido. Un funcionario más que deja su puesto en un gobierno que en sus primeros cien días cambiaba de ministros cada once días. Queda en su lugar, como interino, Rubén Darío Trujillo Medina, exjefe de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Educación. Un comunicador con estudios de gestión en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) que trabajó también como jefe de prensa del Banco de Materiales y en el área de Relaciones Públicas de la Municipalidad del Callao.

De la gestión de Rivera queda un robusto álbum de fotos junto a gobernadores regionales, presidentes de clubes, deportistas paralímpicos, voleibolistas de antaño y funcionarios discutidos. El presidente más breve del Instituto Peruano del Deporte.

Mandato Presidente IPD 2001-2003 Eduardo Schiantarelli 2003-2006 Iván Dibós Mie 2006-2011 Arturo Woodman 2011-2015 Francisco Dibos 2015-2016 Saúl Barrera 2016-2018 Óscar Fernández 2018 (agosto-noviembre) Víktor Preciado (encagado) 2019 (enero-octubre) Sebastián Suito 2019-2022 Gustavo San Martín 2022 (febrero-marzo) Julio Rivera

