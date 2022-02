Conforme a los criterios de Saber más

Si como jugador tuvo velocidad y desequilibrio, en esta etapa dirigencial Julio Rivera no va a poder gambetear auditorías e investigaciones. La semana pasada, la Contraloría General de la República emitió un informe de orientación de oficio donde se señala “una situación adversa” en la documentación presentada por Rivera para asumir el cargo de presidente en el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La conclusión del mencionado reporte es que el recordado ‘Coyote’ acreditó experiencia en la gestión deportiva con “una constancia que contiene información inexacta”. Julio Rivera consignó que tenía 9 años como fundador y director deportivo de la Escuela de Fútbol Coyote Rivera. Sin embargo, esta academia registró su RUC recién en el 2019. Fuentes de la contraloría nos aseguraron que el ministro de Educación, Rosendo Serna, debe emitir una respuesta con su equipo de trabajo hasta máximo en diez días.

AQUÍ PUEDEN LEER EL INFORME COMPLETO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

“El Minedu debe comunicarse con el Órgano de Control Institucional de la Contraloría”, es la conclusión del estudio hecho por la mencionada entidad. Si bien no hay aplicación ni pedido de sanción, un informe posterior de auditores podría determinar si hay alguna responsabilidad administrativa o penal por presentar datos falsos en una documentación al Estado Peruano.

El Grupo de Trabajo Juventud y Deporte, de la Comisión de Educación del Congreso de la República, también esperará la versión oficial del Minedu. Diana Gonzales (Avanza País), congresista que coordina este grupo, confirmó que harán el seguimiento al caso en los próximos días.

Hace menos de un mes, entrevistamos a Gonzales para analizar la designación de Julio Rivera. La congresistas y ex voleibolista de la selección peruana, nos confirmó que desde el Congreso pidieron toda la documentación presentada por Julio Rivera. Y en esa lista de certificados también aparece la experiencia de 9 años como gestor deportivo (cuando la Contraloría solo ha acreditado dos).

“Yo respeto mucho la trayectoria deportiva del señor Julio Rivera. Pero hay cargos que exigen una preparación. A mí una vez me preguntaron si podía ser entrenadora luego de haber jugado y las cosas no funcionan así. No puedo ser entrenadora de un día para otro si no me he preparado. Después de mi carrera deportiva, estudié una Maestría en Administración de Negocios y a partir de allí busqué postular a algunos cargos”, nos respondió Gonzales en enero.

Respuesta del IPD

Ayer por la tarde, el IPD emitió un comunicado en el cual confirmaron que aclararán las irregularidades señaladas por contraloría. “Es preciso señalar lo siguiente: el actual presidente del IPD ha sido evaluado de conformidad con lo establecido en la Ley 29544, sobre requisitos para acceder al cargo... En tal sentido, Julio Rivera Gonzales, cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12... Esto será aclarado en las instancias correspondientes en el más breve plazo”, dice el comunicado.

IPD aclara designación de Julio César Rivera Gonzales. Ver nota de prensa: https://t.co/2fVdUu6jLL pic.twitter.com/AzajcHsIDN — ipdperu (@ipdperu) February 21, 2022

A lo que se refieren en este descargo es al siguiente apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte: “Acreditar experiencia o conocimiento no menor de cuatro (4) años en labores vinculadas a la gestión, dirigencia o actividad en el ámbito del deporte en general”.

Desde el IPD nos confirmaron que acreditarán los años en gestión deportiva, pero también se apoyarán en los más de diez años de Rivera como futbolista profesional, en Primera División y con participación en la selección peruana.

Este viernes Julio Rivera cumplirá un mes como presidente del Instituto Peruano del Deporte. (Foto: IPD)

Dentro de las funciones de Julio Rivera, que este viernes cumple un mes en el cargo, se encuentran administrar un presupuesto de alrededor de 130 millones de soles , descentralizar las disciplinas deportivas, gestionar infraestructura, entre otros roles. Una urgencia era definir el plan de inversión para la preparación de los deportistas que irán a los Panamericanos 2023.

El exatacante ha tenido diferentes reuniones en los últimos días con deportistas, exdeportistas y funcionarios del Estado. En las publicaciones recientes del IPD aparecen encuentros con los congresistas Karol Paredes (AP) y Víctor Cutipa (PL). Ayer se reunió con el skater Angelo Caro y hace unos días con las exvoleibolistas subcampeonas olímpicas de Seúl 88.

“Está empezando un trabajo de inducción y búsqueda de descentralización”, nos informaron desde su equipo de prensa. Lo que sí fue cuestionado y poco aclarado, en este inicio de gestión, fue la visita del expresidente de Essalud Mario Carhuapoma, quien poca relación tiene con las funciones en el IPD.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Cristian Benavente tuvo un debut soñado con la camiseta de Alianza Lima tras marcar un golazo de tiro libre y sellar la victoria en Matute. Mira la reacción de los hinchas blanquiazules ante el primer partido del 'chaval'.