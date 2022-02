Conforme a los criterios de Saber más

La presión pudo más y la candidata a brillar en el patinaje en Beijing 2022, Kamila Valieva, se despidió del evento con una medalla de oro por equipos y con la polémica de su dopaje de diciembre pasado, además de todo el ambiente que rodeó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Kamila finalizó su participación en Beijing el último jueves y lo hizo entre lágrimas, pero no por sus mal resultado, si no por lo que la rodeo: desde la polémica por su dopaje hasta los gestos de desaprobación de su mismo equipo.

Tras la última prueba, Valieva dejó la pista visiblemente afectada y fue recibida por su entrenadora Eteri Tutberidze con un “ Porqué has dejado de luchar ”, en vez de alguna palabra de consuelo o motivación. Eso sorprendió al mismo Tomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. “La recibieron con mucha frialdad. Fue escalofriante. En lugar de consolarla, se mostraron muy distantes”, declaró el directivo.

Se trata de una atleta de 15 años que en menos de dos meses ha tenido que vivir los momentos más difíciles de su carrera. Se dio a conocer el pasado 6 de febrero, cuando en la prueba por equipos ganó la medalla de oro. Ella se destacó por ser la primera patinadora en ejecutar un salto cuádruple. Su historia parecía empezar con la gloria olímpica.

Sin embargo, tras la victoria llegaron los cuestionamientos. El 8 de febrero se conocieron los resultados de un control del pasado 25 de diciembre pasado. La patinadora había dado positivo de dopaje por trimetazidina, un medicamento que ayuda a la función cardiaca durante el ejercicio. El pasado 9 de febrero, la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) la sancionó provisionalmente, por lo que no podía seguir en competencia, pero ante la apelación de la patinadora, ese mismo día -tras una audencia- levantó la sanción.

El Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Internacional de Patinaje (ISU) apelaron que se haya levantado la sanción ante el Tribunal del Deporte (TAS), pero este decidió el pasado 14 de febrero que se mantenga el levantamiento de su sanción provisional, es decir, que podía seguir compitiendo, debido a que en el proceso se había violado el derecho de “persona protegida” de Valieva por ser menor de edad. El COI aceptó que siga en competencia, pero decidió que, si ganaba una medalla, la ceremonia de premiación no se llevaría a cabo. La rusa no volvió a subir al podio en ninguna de sus pruebas individuales.

Ahora que ya terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Kamila tendrá que ser sancionada por ese positivo en el Campeonato Nacional de Rusia.

Antecedentes rusos

Este no es el primer caso en el que Rusia se ve envuelto en problemas con dopajes. De hecho, en los tres últimos eventos olímpicos no ha competido como país, si no sus atletas no han hecho bajo la denominación ROC (Russian Olympic Committee) y bajo la bandera olímpica, ya que como país pesa una sanción por un supuesto programa de dopaje establecido por el gobierno.

Según se hizo público, un químico ruso ayudó a los atletas a obtener ventajas deportivas con el uso de sustancias prohibidas. Para pasar los controles antidopaje, se tenía establecido cambiar la orina de los atletas por una limpia. Esto se dio a conocer en diciembre del 2016, dos años después de los Juegos de Invierno Sochi 2014, donde 15 deportistas que habían participado en este esquema habían ganado medallas.

Pero las dudas ya existían desde antes. La primera llamada de atención se dio para Río 2016. Los atletas rusos fueron vetados como país luego de que la Federación Internacional de Atletismo denunciara un amplio sistema de dopaje. Fueron 68 atletas impedidos de acudir y los atletas limpios que acudieron no pudieron entonar su himno cuando ganaron medallas. Las demás disciplinas si acudieron representando al país.

Sin embargo, fue en el 2017 que la sanción se hizo efectiva para todo el país. El COI decidió prohibir a Rusia de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Tras dicho evento, la sanción fue levantada ya que solo dos de sus atletas, que compitieron bajo bandera ROC, dieron positivo a las pruebas antidopajes.

ROC, la denominación con la que compiten los deportistas rusos. (captura COI)

Fue en el 2019 cuando se volvió a sancionar a Rusia como país más no a sus atletas -quienes estuvieran limpios de dopaje-, que quedó fuera del Mundial de Atletismo de ese año, además de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los Juegos de Invierno Beijing 2022, además del Mundial Qatar 2022, en el que, de llegar a clasificar, el país tendría que competir como país neutral. Esta sanción finaliza el 17 de diciembre de este año.

