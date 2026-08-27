La histórica capitana Karla Ortiz anunció oficialmente su retiro de la Selección Peruana de Vóley, poniendo fin a una destacada trayectoria de más de dos décadas vistiendo la camiseta blanquirroja.

“Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas. Hoy cierro una etapa maravillosa en mi vida para abrir paso a nuevos proyectos”, expresó Ortiz en sus redes sociales.

“Agradezco a cada entrenador por impulsar mi crecimiento deportivo y personal. Pero, sobre todo, agradezco a mis hermanas, amigas y compañeras por hacerme parte de ese sueño que construimos juntas día a día ‘llevar a nuestra selección a lo más alto’”, agregó.

“Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo. Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!“, finalizó.

A sus 34 años, Ortiz se despide del combinado nacional como la última jugadora en actividad de la mítica generación mundialista de Japón 2010. A lo largo de su carrera con la selección, la atacante nacional se consolidó no solo como una pieza fundamental dentro del campo de juego gracias a su potencia y experiencia, sino también como la líder indiscutible del vestuario y un ejemplo de resiliencia para las nuevas promesas del vóley peruano.

A pesar de su alejamiento de la blanquirroja, la destacada deportista no dejará las canchas por completo, ya que continuará su carrera a nivel de clubes. Karla Ortiz defenderá los colores de Universitario de Deportes, escuadra con la que renovó su vínculo contractual para disputar la temporada de la Liga Nacional de Vóley con el firme objetivo de pelear por el título nacional y seguir regalando alegrías a los aficionados.

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