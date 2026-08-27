La Presidenta del Perú, Keiko Fujimori, encabezó esta mañana la ceremonia de inauguración de la LXIV Asamblea General de Panam Sports, realizada en el hotel Westin del distrito limeño de San Isidro, la misma que contó con la presencia de la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kristy Coventry.

Fujimori agradeció a los representantes de los 41 Comités Olímpicos de las naciones americanas por elegir al Perú como sede de la Asamblea y de los XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2027. “Esta es una oportunidad para mostrar al mundo que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos. Somos un país que cumple con sus compromisos, confiable y capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel como en 2019, señaló durante su presentación”.

Asimismo, indicó que Lima 2027 será más que una fiesta deportiva: “Queremos que sea una oportunidad para dejar un legado que permanezca después de las competencias, ya que la infraestructura deportiva será usada por nuestros niños, adolescentes y deportistas durante muchos años. El deporte es más que una política pública. El deporte nos da disciplina, unidad y, sobre todo, esperanza”.

En su momento, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, agradeció la presencia de las autoridades. “Quiero decirle que tenemos mucha esperanza en estos Juegos Panamericanos. Siento mucho apoyo suyo desde el primer día y vamos a conformar un gran equipo. Los Juegos de 2019 fueron los mejores juegos de la historia, no queda más que superarnos”, indicó.

Por su parte, Renzo Manyari, titular del Comité Olímpico Peruano, resaltó la importancia del diálogo y la unidad en esta Asamblea General: “No importa que tan grande sea el talento, sino que aprendamos a vivir en comunidad, en unidad. La vida no es para que uno destaque de manera individual, es para que aprendamos a caminar unidos. En ese sentido, uno debe aprender con los demás y para los demás. Y para el Comité Olímpico Peruano eso es compartir en solidaridad”.

A la ceremonia de inauguración también asistieron Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte; Renzo Reggiardo, alcalde de Lima; Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional; Lucha Villar Gálvez, titular del Comité Paralímpico del Perú; entre otras personalidades.

La Asamblea se extenderá hasta mañana viernes. En los dos días de sesiones revisarán diversos temas propios de Panam Sports. Lima 2027 tendrá mañana una presentación especial en la mostrarán los avances en la organización de los Juegos. También se elegirá al anfitrión de los próximos Juegos Panamericanos Junior del 2029, para cuya sede están postulando Ciudad de Guatemala y Rosario, en Argentina.

ACERCA DE LIMA 2027

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio de ese año en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6,000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.

Serán en total 16 días de competencias y ceremonias, entre el 23 de julio y el 08 de agosto, que se desarrollarán en sedes como la VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otras.

En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los Juegos Parapanamericanos, albergarán a más de 1,000 Para Atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027.

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