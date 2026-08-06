La múltiple campeona olímpica Simone Biles, fue protagonista de una jornada clave en Palacio de Gobierno, donde participó en una reunión junto a representantes de Panam Sports, el Comité Organizador de Lima 2027 y la Presidente de la República, Keiko Fujimori, con miras a la organización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El encuentro marcó un momento simbólico en el inicio de la cuenta regresiva hacia el evento continental. Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, se sumó a la sesión de trabajo en la que se evaluaron los avances logísticos, operativos y estratégicos para garantizar el éxito de Lima 2027.

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La presidenta Keiko Fujimori se reúne con representantes de Panam Sports en Palacio de Gobierno



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Reunión estratégica para los Juegos Panamericanos 2027

Durante la cita, las autoridades revisaron el plan de trabajo en curso y la proyección del evento, que busca superar lo realizado en Lima 2019. En ese contexto, la presidente de la República, Keiko Fujimori, reafirmó el compromiso del Gobierno para que el país vuelva a destacar a nivel internacional.

“El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 sean mejores que los del 2019. Estoy segura de que vamos a dejar el Perú bien en alto”, sostuvo la mandataria tras la reunión.

Biles, figura clave en la promoción de Lima 2027

La presencia de Simone Biles no solo aportó relevancia internacional al encuentro, sino que también refuerza la imagen de Lima 2027 como un evento de primer nivel. Su participación se enmarca dentro de las acciones de promoción y posicionamiento de los Juegos en el escenario deportivo global.

Junto a ella, participaron directivos de Panam Sports y del Comité Paralímpico de las Américas, quienes destacaron la importancia de la coordinación entre organismos para cumplir con los estándares exigidos.

Lima se alista para volver a brillar en el deporte continental

Con la experiencia exitosa de Lima 2019 como antecedente, el país apunta a consolidarse nuevamente como sede de grandes eventos deportivos. La articulación entre el Gobierno, el comité organizador y las entidades internacionales será clave para alcanzar este objetivo.

La visita de Simone Biles y la reunión en Palacio de Gobierno reflejan el impulso que toma Lima 2027, un evento que buscará poner otra vez al Perú en el centro del deporte continental.