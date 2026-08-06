Por Joao Muñoz Tineo

La múltiple campeona olímpica Simone Biles, fue protagonista de una jornada clave en Palacio de Gobierno, donde participó en una reunión junto a representantes de Panam Sports, el Comité Organizador de Lima 2027 y la Presidente de la República, Keiko Fujimori, con miras a la organización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

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