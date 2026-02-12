Kevin Durant apunta contra Doncic y Jokic por la falta de intensidad en el All-Star Game - Clone

Kevin Durant volvió a encender el debate en torno al nivel de competitividad del All-Star Game de la NBA con unas declaraciones cargadas de ironía y crítica. Tras un partido, el alero fue consultado sobre si su autodenominado equipo de “Old Heads” jugará con intensidad en el tradicional evento de estrellas, a lo que respondió que puede “leer entre líneas” respecto a los cuestionamientos que reciben los veteranos estadounidenses.

Durant desvió el foco hacia las figuras internacionales y apuntó directamente a Luka Doncic y Nikola Jokic. “Deberían preguntarle a los europeos o al equipo del mundo si quieren competir. Miremos lo que hacen en el All-Star Game. ¿Eso es competencia?”, lanzó el jugador, dejando entrever que la falta de intensidad no es exclusiva de los jugadores más experimentados de Estados Unidos.

El dos veces campeón de la NBA fue más allá al señalar que, según su perspectiva, no se cuestiona de la misma manera a las estrellas extranjeras. “No hemos cuestionado lo que ellos han estado haciendo, pero sí cuestionamos a los ‘old heads’, a los americanos. Esos dos, Luka y Jokic, no se preocupan en absoluto por el juego. Se tiran al piso, lanzan desde media cancha, pero hay que preocuparse por si los veteranos juegan duro”, expresó.

Las palabras de Durant reavivan una discusión recurrente sobre la competitividad del All-Star Game, un espectáculo que en los últimos años ha sido criticado por su bajo nivel defensivo y la falta de intensidad. Con su comentario, el alero no solo defendió a los jugadores veteranos, sino que también puso sobre la mesa el debate sobre el compromiso de todas las estrellas, sin importar su nacionalidad o generación.