Kevin Durant jugará en los Brooklyn Nets por los siguientes cuatro años

Revolución en la NBA. Los Brooklyn Nets cerraron el fichaje de Kevin Durant por los siguientes cuatro años por 164 millones de dólares. Pese a encontrarse lesionado y que aun no se haya dado a conocer el tiempo que estará fuera (aprox. 8 meses), el dos veces MVP de las Finales fue considerado como el agente libre más importante de este mercado de fichajes que se abrirá el 1 de julio.

El jugador de 30 años marcará un gran impacto en un equipo que no tiene mucha tradición en la NBA. Antes en New Jersey, desde esta década en Brooklyn, los Nets no han conseguido campeonar en la liga de baloncesto.

El dueño del equipo espera conseguir este objetivo con la inclusión de Kevin Durant en uno de los proyectos más ambiciosos. A falta de confirmación oficial, se conformará una nueva versión del Big 3.

El base armador super estrella, Kyrie Irving, ex Boston Celtics, firmará con los Nets por cuatro años y 141 millones de dólares.

A él se le unirá el pivot de 30 años y 2.11 metros DeAndre Jordan. Estos tres movimientos harán que el armador D'Angelo Russell abandone el equipo.