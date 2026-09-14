Por Redacción EC

El frontonista peruano Kevin Martínez ya se encuentra en Argentina para disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia donde intentará conquistar la medalla de oro y ampliar su palmarés internacional.

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