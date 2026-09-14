El frontonista peruano Kevin Martínez ya se encuentra en Argentina para disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia donde intentará conquistar la medalla de oro y ampliar su palmarés internacional.

Martínez afronta este desafío con una destacada carrera que incluye el oro obtenido en los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de dos títulos panamericanos y 11 campeonatos nacionales absolutos.

Santa Fe representa un importante paso dentro de su preparación hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde buscará repetir la hazaña de 2019 y conquistar nuevamente el máximo galardón continental.

El deportista también tiene como objetivo esta temporada conseguir su duodécimo campeonato nacional absoluto, consolidando una trayectoria de más de diez años entre los principales referentes de la paleta frontón peruana.

Fuera de las competencias, Martínez impulsa la formación de nuevos talentos mediante su academia y los torneos “Futuros Pro”, iniciativas destinadas a fortalecer la disciplina y generar mayores oportunidades para futuras generaciones.