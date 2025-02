La tercera fecha del Kia Asia Open 2025 se llevó a cabo este jueves 20 de febrero en la sede de Los Inkas Golf Club, donde los competidores se dieron cita para definir a los semifinalistas del torneo de tenis y tener la oportunidad de pelear por el título este sábado 22. La jornada empezó cerca de las 6:30 pm y tuvo los resultados que compartiremos a continuación:

En lo que respecta a la rama femenina, solo un partido tuvo lugar en esta ocasión. La dupla conformada por Rodríguez y Wiese venció por 6-2 y 6-2 a la pareja Quiroz y Alemant, que con este resultado se despidieron del certamen. Las vencedoras pudieron soltar su mejor juego y estuvieron acertadas a la hora de definir los puntos que terminaron marcando la diferencia. Cabe mencionar que los equipos conformados por Valdez-Virreira, Stromehier-Noriega y Papandrea-Vélez descansaron en esta ocasión. Son cinco los equipos que compiten en esta categoría.

Por su parte, la rama masculina tuvo emocionantes duelos en el cierre de la fase de grupos. Por ejemplo, en el Grupo A, la dupla Canaval-Staubs obtuvo una victoria al superar por 7-5 y 6-4 en un partido peleado al equipo Cueto-Macará, que falló en los momento decisivos para inclinar la balanza a su favor. En el otro cotejo por la misma llave, el dúo Summers-Baudts venció 6-2 y 6-4 a la pareja Carrillo Pinto-Castañeda, que esta vez ofreció una mejor versión en la cancha de arcilla y complicó a su rival en el segundo set.

El Grupo B también tuvo partidos importantes. La dupla conformada por Tori y Beilbrunn derrotó en tres sets (6-3, 4-6 y 10-7) al equipo integrado por Jiménez y Rodríguez del Rey, que dio pelea hasta el final. En tanto, el dúo Díaz Acosta-Bustamante logró también una victoria reñida por 6-3, 3-6 y 10-6 frente al equipo Ugarte-Hatchwell, que no pudo cerrar una gran presentación esa noche.

Las semifinales y finales

De acuerdo al cronograma, la cuarta y última fecha del Kia Asia Open 2025 se llevará a cabo este sábado 22 en Playa del Golf, en Asia, donde fue el evento de inauguración. Allí, los semifinalistas de ambas ramas se enfrentarán entre sí para conocer a los finalistas, quienes también rivalizarán ese mismo día para definir al campeón del torneo de tenis.

La cita empieza desde las 4:00 pm con la llegada de los competidores e invitados, quienes podrás disfrutar de una definición de película. Los partidos arrancan desde las 5:00 pm y desde las 7:00 pm. se jugarán las finales. La gala de premiación a los campeones será inmediatamente después y contará con la presencia del director del Kia Asia Open 2025.

En la rama femenina, las semifinales serán así: Stromehier-Noriega vs Papandrea-Vélez y Valdez-Virreira vs Rodríguez-Wiese. En tanto, la rama masculina se jugará de la siguiente manera: Summers-Baudts vs Tori-Heilbrunn y Díaz Acosta-Bustamante vs Cueto-Macará.





