El desamparo no impidió la gloria. La delegación peruana de kickboxing se aventuró recientemente en un Sudamericano -disputado en Brasil- sin el apoyo que necesitaba de parte del IPD. A pesar de la incertidumbre y molestia que significó este abandono en cinco días de competencia, el equipo nacional retornó victorioso al país con 21 medalla. Pero… ni siquiera este éxito es suficiente.

Entre el 8 y 12 de diciembre, 11 peleadores peruanos dejaron el nombre de país en lo más alto en el Campeonato Sudamericano de Brasil, tras consagrarse con siete medallas de oro, nueve de plata y cinco de bronce. Sin embargo, el camino no fue nada sencillo para ellos, que dieron un grito triunfal en medio de las diversas dificultades que atravesaron.

De hecho, la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing (FDPKB) es una de las que menos apoyo económico recibe a nivel nacional. “150 mil soles es lo que nos dan aproximadamente. Es bajísimo comparado con las otras federaciones y, a pesar de eso, estamos trayendo buenos resultados”, apunta Miguel Sarria, actual entrenador de la delegación.

El problema es que en este 2021, el IPD se ha demorado bastante en entregar el presupuesto anual a la federación de este deporte. Incluso, en el mes de octubre, tres peruanos clasificados al Mundial de kickboxing en Italia no pudieron competir por no contar con la subvención económica.

“El IPD no entregó el presupuesto y nos quedamos sin Mundial. No nos quedó de otra que apuntar al Sudamericano”, explica Sarria. Pero sucedió lo mismo. 20 deportistas iban a competir por Perú en el certamen continental, pero la cifra se redujo a casi la mitad, ya que la federación aún no contaba con el soporte financiero necesario.

Para que la delegación peruana de kickboxing pueda competir en Brasil, Sarria y la junta directiva de la FDPKB tuvieron que mover cielo y tierra, prestando dinero para costear el viaje y la participación de los seleccionados en el Sudamericano.

Se llegó a juntar alrededor de 35 mil soles para que los 11 peleadores peruanos puedan competir en el torneo. Además, el presidente Rubén Lara consiguió sacar a crédito los pasajes a tierras brasileñas con la promesa de que serían pagados por el IPD durante el viaje. No obstante, el ente rector del deporte nacional no cumplió a tiempo y esto ha perjudicado a los demás. “Por cada día que no pagábamos a la aerolínea, nos cobraban mora”, cuenta el entrenador.

Recién la semana pasada, a tan solo días de terminar el año, el IPD le otorgó el 70% del presupuesto aprobado a la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing. Pese a los logros conseguidos en el Sudamericano, el importe económico que se ha entregado no ha sido completo.

“El 30% que falta justamente es para el pago de entrenadores. Estoy trabajando gratis. Incluso, tuve que poner mi dinero para que puedan viajar los chicos. Todo lo hemos hecho a todo pulmón para sacar adelante a esta selección y, lastimosamente, el IPD aún no nos ha respondido sobre ese 30%. No sabemos qué va a pasar con eso”, expresa Sarria.

- Una respuesta victoriosa -

A pesar de todas las dificultades, el kickboxing siempre le trae alegrías al Perú. Esta vez no ha sido la excepción. La cifra histórica de 21 medallas en el Campeonato Sudamericano es el claro reflejo de que hay harto talento en este deporte en el país, pero hace falta apoyo.

Anaith Luján fue la más destacada de la delegación peruana en el certamen continental. Con solo 16 años, la joven peleadora se consagró con dos medallas de oro en las modalidades de Point Fighting y formas musicales con armas. Como si fuera poco, también ganó las preseas de plata, en formas musicales sin armas y Light Contact.

“Yo me siento muy feliz y orgullosa de representar al Perú. Lo hago con mucho cariño”, expresa Luján, quien tuvo que trabajar muy duro en el Vraem para conseguir resultados óptimos. “Con mi profesor estuvimos entrenando desde temprano. Empezábamos a las 4:30 a.m. y terminábamos a las 6:30 a.m. Por todo esto, logramos lo que se tenía que lograr”, dice.

Otros de los más sobresalientes en la competencia fue Kenny Bellido, que conquistó la presea dorada en Kick Light. Asimismo, el peleador peruano, junto a Antonio Molloy, fueron seleccionados para una pelea estelar y ambos salieron victoriosos. Bellido ganó por knockout en la modalidad Low Kick y Molloy triunfó por puntos en un reñido duelo en Full Contact.

“A pesar de esta situación de pandemia, que no nos dejaba estar en actividad, mucho tiempo fuera del ring, hemos entrenado fuerte y estas medallas significan demasiado para mí”, manifiesta Bellido.

De esta forma, el kickboxing nacional da una respuesta contundente al escaso apoyo del IPD con holgados éxitos para el país. Pero esto no debería ser así siempre. Hay mucho sacrificio de por medio al que, muchas veces, no se le presta la debida atención.

De hecho, muchos de estos peleadores tienen que trabajar para solventarse económicamente. No pueden vivir únicamente del deporte. Un caso muy especial es el de Carlos Sánchez, quien ganó dos medallas de bronce en Kick Light y Light Contact en el Sudamericano.

Sucede que Sánchez trabajó durante 10 años como banquero y se vio obligado a dejar esto por perseguir su sueño en el kickboxing. No fue una decisión nada fácil, pero es el riesgo que decidió tomar pese al poco apoyo que hay en su deporte.

“Yo renuncié al banco por el Sudamericano pasado que fue aquí en Perú. Mi jefe no quiso darme el permiso para participar en el campeonato y decidí optar por renunciar (…) Afecta bastante, porque sería idóneo que el deportista se concentre solo en la competencia y no estar con estas incertidumbres”, cuenta Carlos.

El objetivo del entrenador Miguel Sarria, excampeón del mundo, y de la Federación de Kickboxing en general es que en el futuro los peleadores peruanos se puedan consagrar con medallas en competencias mundiales. Hay bastante madera para lograrlo. Solo es cuestión de que el IPD respalde de mejor manera a este deporte.

