“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, reza una de las expresiones líricas más conocidas de Antonio Machado, y probablemente más reales. Y de ello puede dar fe Kimberly García, la marchista peruana que clasificó a los próximos Juegos Olímpicos, que ha tenido que ir cuesta arriba en su natural Huancayo para intentar mantener, precisamente, ese camino que la llevará a Tokio el próximo año.

Hoy, 7 meses después desde que comenzó la cuarentena en nuestro país, la atleta aún no puede volver a practicar aquel deporte que el año pasado nos hizo festejar con una medalla en Lima 2019, y que probablemente el próximo, en Tokio 2020, nos vuelva a ilusionar. Y es que su Federación aún no ha podido presentar los protocolos respectivos para que los atletas de Huancayo puedan ingresar a las instalaciones respectivas para seguir preparándose debido a la cuarentena que aún sigue en ‘La Incontrastable’. Kimberly no tiene más que hacer su propia pista.

-¿Cómo te has preparado durante estos meses de pandemia?

Cuando empezó la cuarentena estuve entrenando en una cinta de correr para mantenerme en forma. No es igual que la pista, pero te ayuda a mantener el estado físico. Además, construí un mini gimnasio para fortalecer músculos. He estado así aproximadamente dos meses.

-¿Emocionalmente qué tan complicado ha sido sobrellevar este contexto?

Felizmente, no me he estresado tanto. Al principio sí lo estuve porque los Juegos Olímpicos no se suspendían y me sentía presionada, porque no podía entrenar. Las primeras semanas no tenía la cinta de correr. Así que lo único que hacía era ejercicios de flexibilidad. Esos días fueron muy duros, no podía ni dormir, anímicamente estaba muy mal. En otros países no estaban encerrados, y mis rivales seguían entrenando. Luego logré conseguir la caminadora, la alquilé de un gimnasio, y eso me ayudó a calmar la ansiedad. De ahí dijeron que se iba a suspender hasta el próximo año y me relajé. A partir de ahí he podido prepararme mucho más tranquila.

-¿Cómo estás entrenando en la actualidad?

Sí, desde hace dos meses he tenido que salir a la calle, porque entrenar en casa es perjudicial para mi deporte. Sin embargo, no ha sido fácil, porque he tenido que buscar rutas para poder marchar. En la marcha atlética uno necesita lugares planos, y acá en Huancayo hay, pero donde la gente está aglomerada. Así que he tenido que tener mucha paciencia para encontrar un buen espacio. He tenido que ir lejos, pero aún así a veces me encontraba con recorridos con muchas piedras o subidas, que no me convenía. Al final, lo logré, pero está realmente alejado.

-¿Cómo haces para trasladarte?

Tengo que ir en taxi, porque el transporte público es muy riesgoso. Este gasto va por cuenta nuestra. Pero no queda de otra. Hay que invertir para poder entrenar.

-¿Por qué se llega a esta situación?, ¿aún no hay protocolos para sus entrenamientos?

No. Hace unos días anuncié mi incomodidad. Pasaron los días y la Federación se contactó conmigo y tuvimos una reunión a través de Zoom. En conclusión, quedamos en que harían todo lo posible para enviar un documento al IPD, haciendo ver que hay atletas olímpicos, clasificados, para hacer una excepción y que se puedan abrir los lugares de entrenamientos.

-¿Qué motivos les dieron para que aún no hayan elaborado los protocolos respectivos?

La cuarentena. Nosotros estábamos con cuarentena focalizada, pero ya no. Supuestamente, apenas se acabara esto, debíamos empezar. Mi queja es que se ha reactivado el atletismo y algunos otros deportes en Lima, pese a la cuarentena. Lo que pido también es que se priorice a los atletas olímpicos. Necesitamos un escenario para entrenar. Incluso, el presidente de Junín señaló hace un tiempo que los de fútbol iban a empezar a entrenar. Eso deja a uno mucho qué pensar. Por qué ellos sí y nosotros, que estamos clasificados a un evento grande, no.

-¿Qué pasa si se contagian?

En el camino podemos hacerlo. Ir a las rutas es lejos. Si nos contagiamos la Federación debería hacerse cargo. Nosotros tenemos un seguro del IPD. Nos dijeron que si nos sentíamos mal podíamos ir a tomarnos la prueba, pero no sé cuánto abarcará.

-¿El IPD los está apoyando?

Sí. En lo económico, el IPD nos sigue respondiendo de manera puntual, igual del Comité Olímpico.

-¿Sabes algo de los demás atletas olímpicos como Gladys Tejeda y Christian Pacheco?

No me he comunicado con ellos, pero cuando hice mi queja salieron varios chicos de atletismo a mostrar su malestar. Incluso, también hay paralímpicos. Para ellos es aún más difícil buscar rutas. Todos están en la misma situación, porque no podemos parar. Lo que pedimos es que nos abran un escenario deportivo para poder entrenar bien y seguros. Cuando me voy a la calle, y hay uno o dos o tres personas, a veces te molestan. La vez pasada me dijeron que no podía practicar porque estábamos en cuarentena y uno no se puede poner a pelear. Lo único que tienes que hacer es callarte e irte del lugar.

-¿Cuál es la peor situación que te ha tocado vivir en la calle?

Una vez, cuando estaba marchando, mis vecinos me dijeron que debía irme porque sino llamarían a la policía. Tengo una tía que me apoya controlando mis tiempos y cuando terminé mi primera vuelta me dijo ‘ese señor me está diciendo que va a llamar a serenazgo si no nos retiramos’. Yo no puedo pelear con nadie así que nos fuimos para evitar problemas, porque incluso nos podían poner una multa.

-¿Qué centros hay en Huancayo que deberían ser abiertos?

Acá está el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, donde contamos con un equipo biomédico, un estadio, entre otras cosas. Creo que ese es el lugar más adecuado. También, tenemos el estadio Huancayo, y por último el Mariscal Castilla, pero no es tan recomendable, porque la ruta es de tierra y cuando llueve todo se inunda. Creo que lo más ideal sería el CAR y el estadio Huancayo.

-En este contexto, ¿Cómo mides tus rutas?

Yo corro 20 km. Entonces, tengo que buscar una ruta de 1 km u 800 metros. Lo que he tenido que hacer es comprar una rueda de medición. Con eso me estoy guiando. Al principio no tenía, pero ya he logrado conseguirlo y me está sirviendo para medir las distancias y poder entrenar. En el estadio ya uno está tranquilo, porque hay una pista de 400m, donde uno puede marchar sin que nadie moleste.

-Si los Juegos fueran mañana, ¿te sientes preparada?

No. Ahora estoy en etapa base. Es decir, más kilometraje, en un menor tiempo. Luego pasaré a una etapa especial, donde la carga en kilometraje baja a 15 km, 12 km, y el tiempo es más rápido. En etapa competitiva realizaré de 10 km a 8 km, pero un tiempo de competencia. Ahí recién estaré lista.

-¿En lo anímico cómo te encuentras?

Mi objetivo sigue siendo una medalla. Creo que sí puedo lograrlo. No he parado para nada.

-¿Qué tan afectados se han visto tus tiempos?

Estoy con buen tiempo. Estoy entrenando duro para conseguir el objetivo que me he planteado. También con las mismas ganas, motivada, no por lo que haya dicho estoy desanimada. De todas maneras sigo entrenando con las mismas ganas. Incluso quiero ya competir, ya sea en un torneo nacional o internacional.

-¿Tendrán competencias este año?

Este año no. No nos han dicho nada, pero creería que ya sería el próximo año en el nacional de marcha, que debería realizarse en enero o febrero.

-¿Qué sabes de tus rivales?

A todos los que conozco todos están en el extranjero o en sus países, pero ya todos están en escenarios deportivos. Creo que los únicos que tenemos este problema somos los de Perú.

