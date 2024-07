El talento de García podría ser hereditario. Toda su familia ha practicado la marcha, así sea de forma aficionada. También se habla de la ventaja de haber nacido en la ‘Ciudad Incontrastable’, de donde salen gran parte de los mejores atletas de fondo o resistencia del Perú. ¿Puede ser el desarrollo de su técnica o de su biotipo? Hay muchas preguntas detrás de ‘Kimi’, la principal carta a medalla de la delegación peruana en París 2024. Precisamente, en busca de respuestas, para conocer más de cómo se forjó la carrera de alto rendimiento de ‘Kimi’, quien con 30 años tiene la misión de acabar 32 años de sequía sin podio olímpico para el país y, como ella misma dice, entregarle una medalla olímpica a su querido Huancayo.

“Hay unos perfiles ideales en la marcha. Se habla de que sean marchistas en el género femenino que midan entre 1 metro 50 a un metro 65, aproximadamente, cuyo peso oscila entre los 51 a 65 kilogramos. Kimberly está dentro de ese perfil ideal de la marchista. Sumado a ello hay una composición corporal, donde según los estándares, el porcentaje corporal va entre el 15% y el 20%. Ella también se ubica dentro de este rango. Estas son variables, son perfiles que nos dicen que hay una gran aproximación hacia un gran resultado” , comenta Christian De La Torre, director de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

De La Torre también asegura que la altitud ha sido importante para ‘Kimi’. Huancayo está ubicado a 3,259 metros y su cuerpo, al nacer y entrenar en esta misma ciudad, se adaptó a funcionar con menos presión atmosférica, con menor presión de oxígeno. Es más, se anima a decir que es hasta una situación genética lo vivido por la deportista, como si hubiera heredado la capacidad de resistencia.

“Existe una carga genética con la que uno nace. También es cierto que los atletas nacidos en regiones de altura producen más mitocondria que uno del llano. Existen unas adaptaciones fisiológicas, desde el punto de vista que el metabolismo tiende a cambiar. El caso de éxito de Kimberly parte de dos puntos. Uno es la detección del talento. En un principio se identificó las características anatómico-fisiológicas de ella y lo otro es el trabajo que se le ha otorgado. Imagínate que se hubiera hecho la captación, pero el trabajo no haya sido ideal. Posiblemente, como se conoce coloquialmente, se hubieran quemado etapas y Kimberly no sería la Kimberly que tenemos al día de hoy. Ella es la suma de estas dos valiosas parte”, agrega el docente en USIL.

Precisamente, Diomedes García, jefe del laboratorio de biomecánica de la Carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), asegura que el biotipo de ‘Kimi’ también ha sido un factor fundamental en el despegue de su recorrido rumbo al alto rendimiento.

“Se debe destacar que la longitud de su pierna. Tiene la pierna larga, se observa que los músculos los tiene definidos, en las contracciones que tiene, tanto en la parte superior como en la superior. Se ve definido, entonces, ahí hay un buen trabajo de preparación física. Todos hacen lo mismo, todos se preparan en ese nivel porque quieren ese nivel porque quieren ese nivel. En la marcha hay que destacar la longitud de paso y el ciclo. Y lo importante, el tiempo de contacto que hay en el momento del apoyo. Entonces, al tener la longitud de la pierna larga, eso la favorece”, asegura García.

El experto en biomecánica deportiva comparte la misma idea del “perfil ideal” del marchista que hablaba Christian De La Torre, pero agrega que en la prueba de 20k de los Juegos Olímpicos París 2024 habrá hasta ocho competidoras con un rendimiento similar que asegura que la lucha por el podio en la capital francesa será bastante “reñida”.

“Al estar ella con 1.64 metros la convierte en un perfil idóneo frente a las otras competidoras que están con un 1.66, 1.67, 1.68 metros. Entonces, la convierte en un perfil competitivo sin nada que envidiar a las otras competidoras. Es como tener un caballo de pura sangre y no sabes a quién apostarle porque este va a estar super reñido. En cuestiones mecánicas, y comparando tiempos, en el kilómetro 16 se definirá como la estrategía que el entrenador plantea en la carrera. Si tú revisas las competencias con las otras rivales que están en ese rango de tiempo, todavía no se han encontrado todas y eso será recién en París 2024. Sin embargo, la mecánica de Kimberly es de una marchista top y tiene grandes posibilidades de ganar medalla”, manifiesta Diomedes.

Un nuevo despertar

Los tiempos de Kimberly García también han ido en descenso en los últimos años, sobre todo en la distancia de 20k, la más competitiva en el planeta. El cubano Pedro Cañizares fue su entrenador desde muy pequeña y la acompañó hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde no culminó la prueba debido a una lesión. Aquella situación la llevó a pensar en dejar la actividad profesional y dedicarse a su carrera profesional (estudia administración). García vivió momentos duros, pero, una vez más, su familia, además de otros especialistas, fueron vitales en que no renuncie a su sueño.

Al mando de Cañizarez, el mejor tiempo alcanzado por ‘Kimi’ fue 1 hora 28 minutos y 56 segundos, en el Mundial de Atletismo 2018, en China. Después de disputar su segundos Juegos, a mediados del 2021 –se aplazó un año debido a la pandemia– y tomarse una pausa, a inicios del 2022, pegó la vuelta a los entrenamientos, pero ahora, al mando de Andrés Chocho, curiosamente marchista en actividad, pero también entrenador. El ecuatoriano es considerado uno de los mejores estrategas de Latinoamérica y un reflejo de ello es el rendimiento de García, que ha alcanzado su mejor versión.

“Todos sabemos que ella ha tenido un proceso de formación con Pedro Cañizares y ahora está con Andrés Chocho en Ecuador, ya en un nivel más alto. Eso se visualiza competencia tras competencia. Se ve cómo los tiempos han ido disminuyendo”, señala Diomedes García. “Ella ha venido en descenso de los tiempos, en ascenso de mejora. Quiere decir que tenía 1 hora 27 minutos y 8 centésimas, luego bajó a 1 hora 26 minutos 40 segundos. Entonces hay una gran proyección de un trabajo escalonado, que nos da un indicio de que efectivamente, cumpliendo con el proceso de entrenamiento, teniendo un perfil de la composición corporal, perfiles anatómicos, fisiológicos ideales, existen grandes posibilidades de que en los próximos días estaremos celebrando una medalla olímpica”, dice Christian De La Torre.

Kimberly García, de 30 años, disputa sus terceros Juegos Olímpicos y a París 2024 llega con grandes opciones de alcanzar el podio.

De La Torre agrega que los especialistas detrás de la carrera de Kimberly también tiene mucho que ver en su desarrollo, en su evolución como marchista de alto rendimiento. No solo se trata del talento con el que nació la marchista, sino de pulir y mejorar diversos aspectos más allá de lo físico, técnico o táctico, que la han llevado a ser hoy en día una de las grandes favoritas a llevarse la medalla de oro de los JJ.OO.

“Cuando hablamos de alto rendimiento, hablamos de personas extraordinarias porque ellos tienen un extra, un plus. La preparación de un deportista de esta clase es árdua. Involucra no solo tu predisposición física-mental, sino a todo un equipo multidisciplinar. Entra a tallar el sistema energético que se vaya a utilizar para esta modalidad deportiva, puede ser aeróbico, anaeróbico. Entonces, la planificación no solo se basa en el entrenamiento, en la preparación física, sino también de una alimentación adecuada. Se suma el rol del psicólogo porque entrenar en un alto nivel involucra mucha predisposición mental, hay momentos de carga y al ser un deporte de larga duración, necesitamos estar concentrados en todo momento. A eso se suma el trabajo preventivo, el de los fisioterapeutas. En realidad, es todo un equipo detrás que tiene como objetivo, ahora, la medalla olímpica”, finaliza.

De esta forma, queda claro que el resultado actual de Kimberly García, que aún no alcanza su techo, se forja a través de dos aspectos importantes: su talento, que incluye sus características genéticas, los aspectos anatómicos y fisiológicos; además de la preparación deportiva a la que se sometió desde los cinco años. Su destino estaba a ser una de las mejores del mundo y la madrugada de este jueves 1 de agosto, todo el Perú, su amado Huancayo, estará atenta a que se dé pasos agigantados rumbo a una medalla en París 2024.