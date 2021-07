Conforme a los criterios de Saber más

Las altas temperaturas del verano en Japón obligaron a cambiar el ritmo de entrenamiento de los atletas peruanos. Kimberly García junto al equipo de marcha atlético decidieron viajar al norte peruano para adecuarse a esa realidad que enfrentarán en los próximos días en Tokio 2020. La nacional, tras su puesto 14 en Río 2016, ahora apunta a los puestos top, y mejor si es con una medalla.

-¿Cómo van los entrenamientos? Sabemos que estuvieron en Tumbes, entiendo que por el calor

Sí, elegimos Tumbes por el clima y la humedad. Vamos a competir en Sapporo y se asemeja bastante. Desde marzo-abril estamos viniendo dos semanas acá y dos semanas en Huancayo.

-Exacto, van a ser los Juegos de mayor temperatura al parecer, cerca de los 30 grados en Tokio, al menos

En Tokio sí va a hacer calor, por eso cambiaron a Sapporo, que no es tan fuerte. Tumbes se asemeja. Estamos adaptados al clima, al calor.

-¿Qué se hayan postergado los Juegos para este 2021 fue lo mejor para ti? Porque en el 2019 salías de una lesión.

Comencé a entrenar a mediados de diciembre del 2019 para los Juegos si se hacían en el 2020. Sí, estaba contra el tiempo. Las cargas de entrenamiento eran más por el tiempo perdido y estábamos con esa desesperación. Para mí ha sido beneficioso, me ha permitido prepararme más, con más calma. Al haberse postergado me ha ayudado, estoy yendo mucho más preparada.

Kimberly García ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: GEC)

-Con esa mejor preparación, ¿el objetivo es una medalla? Considerando que en Río tuviste una buena actuación

El resultado que obtuve en Río fue el puesto 14. Ahora estoy yendo con ganas de mejorar mi puesto, de quedar en el top 5 y sí es posible regresar con una medalla. No estoy presionada, sino motivada, de plasmar todos los entrenamientos, de verlos reflejados en la competencia.

-¿Si no es presión, qué sientes el ser considerada una carta de medalla?

Cuando dicen que Kimberly es carta a mí me motiva más, salgo con más ganas, con garra para mi competencia.

-¿No has tenido muchas competencias previas? ¿Pasó algo?

Mis competencias fueron en Ecuador y España, solo esas dos. En marzo sufrí un desgarro y tuve que parar, no era grave pero bajé las cargas. En el Sudamericano (Guayaquil) era terminar los 10K para ver si había algo del desgarro. Todo salió muy bien. En España, en junio, el objetivo era acabar los 20K y hacer el tiempo que habíamos planificado, de 1:32. La idea era llegar y todo salió bien. Luego ya todo ha sido preparación.

-¿Temor por ese desgarró?

En Ecuador tenía ese temor, porque marchando sentía calambre, un poco de dolor. En España me sentí bien. Ahí volví a sentirme bien y en los entrenamientos estoy igual, sin dolor sin nada.

-¿Qué significa volver a unos Juegos?

Era un objetivo que nos hemos trazado. Orgullosa de mí misma por estar cumpliendo cada cosa que me estoy proponiendo. Es ir y hacer lo mejor que pueda.

-Y del lado personal, la alegría de ir también con César Rodríguez...

Bueno, es mi compañero de entrenamiento. Somos un equipo, porque no solo está Cesar también Leyde. Entrenamos juntos. Ya nos conocemos bien, somos un equipo.

-¿Asumiste que eres una cara visible del deporte peruano? Lo digo porque ahora usas más tus redes sociales, expones más tu trabajo.

Antes no me gustaba eso de las redes sociales, pero con mis compañeros me dicen: “¿por qué no te grabas?”. No me gusta exponerme tanto, pero probando, probando, se va compartiendo con mucha gente que me sigue. Me estoy acostumbrando a compartir con ellos mis días.

-¿Sientes esa expectativa por ti?

Sí. Hay momentos en los que termino mis entrenamientos muy cansada y público algo. Ellos [sus seguidores] dan ánimos. A mí, personalmente, me ayuda, están pendientes y eso te levanta.

