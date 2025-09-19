Kimberly García participará este viernes 19 de septiembre en la final de los 20 kilómetros de marcha atlética femenina en el Mundial de Atletismo 2025, que se realizará en Tokio. La peruana competirá junto a Evelyn Inga y Mary Luz Andía representando al Perú. La prueba iniciará a las 5:30 p.m. hora peruana.

La marcha de 20 km será la segunda prueba para Kimberly en este mundial, pues ya compitió en la de 35 km, donde terminó en el décimo lugar. Aunque estuvo bastante tiempo con el grupo de adelante, perdió ritmo hacia el final.

Evelyn Inga está ubicada en el puesto 6 del ranking mundial, mientras que Mary Luz Andía figura en el puesto 17. Las tres peruanas buscarán destacar en esta prueba difícil, con la meta de acercarse al podio.

Para ver la marcha en vivo hay varias opciones: se podrá ver por la página web de World Athletics. En Brasil estará disponible por SporTV y Globo Play; en Estados Unidos, por Peacock y CNBC; y en España, por Eurosport, Teledeporte y RTVE Play.

