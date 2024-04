Este sábado 6 de abril, Kimberly García ganó una nueva medalla de oro, y esta vez, rompió un récord en el torneo. La peruana hizo (1:27:08) de tiempo y obtuvo la presea dorada en la prueba de 20 km de marcha femenina en la 92nd Poděbrady Walking 2024. Superó a la ecuatoriana Glenda Morejón que hizo en tiempo (01:27:21) y a la italiana, Antonella Palmisano (01:27:27).

Tras ganar la medalla de oro, Kimberly declaró lo siguiente: “Estoy muy contenta de haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Podebrady, me gustó bastante la ruta, el clima estuvo un poco caliente, me parece que los años anteriores era más frío, pensé que sería igual, pero me sentí muy bien en la prueba”.

Luego se refirió a su participación en los Juegos Olímpico, París 2024: “Vamos muy bien, el objetivo es los Juegos Olímpicos y vamos con todo. Estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a París”.