Kimberly García prefiere sonreír en todo momento, aún cuando recuerda la presión que sintió al competir en los 20km marcha del Mundial de Atletismo y cuando logró la medalla de plata en los 35km. Sus explicaciones tienen la firmeza de casa paso que da en sus competencias. Logró una nueva medalla mundial, pero su expectativas eran mayores.

Ya en su vuelta a nuestro país, Kimberly García atendió a la prensa y luego tuvo una breve pero clara conversación con Deporte Total. La nacional ahora apunta a Santiago 2023 para luego enfocarse del todo en París 2024, a donde va por lograr la quinta medalla de Perú en los Juegos Olímpicos.

Del cuarto lugar en los 20km a la medalla de plata en los 35km en solo cuatro días. ¿Fue más una recuperación mental en busca de la revancha que una recuperación física?

Sí, la verdad. Después de los 20km, al igual que el año pasado que gané, volteé la página y me enfoqué en los 35km. Al principio estaba descolocada porque no tenía que pasar lo que sucedió. Llegaba bien preparada tanto para el clima, físicamente, mentalmente, me sentía muy bien. Pero los nervios me jugaron una mala pasada. Me puse nerviosa desde el km 1 y nos nervios no paraban hasta el final. Por eso me enfoque en lo 35km para llegar bien y dar pelea.



Si el cuarto y segundo puesto son resultadazos, ¿Por qué para ti no lo son?

Me pongo siempre objetivos muy altos. De frente de digo: fui a repetir los dos oros y algo extra. Esa era mi meta. Al no haberlo conseguido, por los nervios, por la presión. Pensé que eso ya lo había trabajado, lo había mejorado, pero me vuelve a pasar. Eso me pone mal. De alguna manera esta medalla me ha hecho ver eso, que debo trabajar, ver esos errores para llegar bien a los Juegos Olímpicos.

Recuerdo haber hablado contigo de cómo te sentías con el hecho de ahora ser la rival a vencer. Ya lo experimentaste

Sí, de todas maneras. Ya todos me ven, me estudian cómo marcho. Buscan alguna debilidad mía. Tengo que trabajar para ello, tanto psicológicamente como físicamente. Cambiar de estrategia para llegar bien para lo más importante para mí, que son los Juegos.

¿Por qué dices que estás en buen camino para París?

Porque a pesar de haberme sentido así, sin buenas sensaciones, he logrado un cuarto lugar. Estoy fuerte físicamente. Lo que pasó allá fue incluso con algunos dolores en el glúteo. Aún así he podido terminar los 35km. Antes de la prueba tenía muchas dudas porque los dolores eran muy fuertes. Me ha costado ganar esta medalla. Esta medalla va a ser un antes y un después porque van a significar un cambio en mí. Me va a dar mucha más fuerza para mis sueños de París.

¿Más que las dos de oro del año pasado?

Es que cuando ganas no ves los errores. es full celebración. Entonces esta medalla sí.

¿Y cambiar de estrategia puede significar dejar de entrenar en la altura para favorecer la velocidad en el llano?

Es importante entrenar en altura. Quizás ya no vamos a Cuenca, sino vamos a Europa a buscar climas adecuados y centros de alto rendimiento, entrenar con esa ayuda.

Ya es hora de tener esos centros en el Perú. En el 2021 se habló de ello, y hasta ahora nada

Es momento. Así como se abrió el programa para la maratón, la marcha está dando resultados a nivel mundial. Se debe abrir el programa para la marcha porque cuando se abre algo así, los fondos van directamente al programa y no tenemos que esperar con todos los deportistas de atletismo. Se hace más fácil tener campamentos, salir a competencias, pagar a los entrenadores. Eso es lo que falta.

Porque ya no se trata solo de ti, hay varios buenos resultados

El año que viene, el mundial es clasificatorio para la posta. Estamos peleando para entrar dos equipos. Puedo estar yo y otro equipo con Evelyn u otras chicas que están muy bien.

Te queda Santiago 2023 de octubre, pero imagino que la mente está en París

Para los Juegos Panamericanos ya falta poquito. Ya quiero competir [risas] y enfocarme netamente en los Juegos Olímpicos. Ver con el entrenador las competencias, entrenamientos, tener todo claro y enfocarme en ello.

