Justamente, el IPD envió un comunicado de prensa donde informa que Kimberly García pertenece al Programa de Apoyo al Deportista, sin embargo, no dice las condiciones en las que se brinda ese apoyo. La misma atleta nos aclara la situación, sin querer entrar en detalles, Kimi nos cuenta cómo vive un atleta de alto rendimiento bajo los actuales términos en los que se desarrollan.

Según pudimos averiguar, Kimberly tuvo que solvertar por si misma, con el apoyo de sus sponsors, la gira internacional que tuvo todo este 2022 previo a disputar el Mundial de Atletismo en Oregon. Estuvo en España, Portugal, Eslovaquia, entro otros lugares donde fue perfeccionando su marcha. Mientras, desde el año pasado tiene que solventar el sueldo de su entrenador Andrés Chocho.

Ahora te toca ser la voz con autoridad para exigir mejoras para el deporte, para la marcha en particular

Tanto el IPD como la Federación deberían apoyar. Yo voy a ser bien sincera. Esta medalla no ha sido nada fácil . Ha tenido que ver el apoyo de mi familia, de la empresa privada. Del IPD, de la Federación, casi nada. Si bien es cierto yo recibo un pago mensual, pero no es gran cosa. No te cubre un campamento en Europa, de estar viajando a España, Portugal, Eslovaquia. Todo eso no alcanza. Ellos no me han apoyado en los campamentos que yo he pedido. Me senté a conversar con el presidente de la Federación y el IPD, presenté mi plan para que puedan apoyarme o aportar algo más y no conseguí nada. Esto ha sido el apoyo de las empresas, de mi familia.

Es una situación que se repite en todas las disciplinas

Ningún deportista debe estar en esta situación, de estar mendigando: “Quiero una base, quiero una competencia”. Es importante que un deportista tenga roce internacional, tenga entrenamientos de calidad en lugares donde va a mejorar. Si la Federación y el IPD no ve eso, no ven nada. Ellos quieren medallas, logros tan grandes, pero si dan cosas mínimas, no esperen cosas grandes.

Como te decía, te toca a ti exigir y que te escuchen como campeona mundial que eres

Es lo que yo quiero. Hace mucho con un grupo de deportistas dijimos que sería bueno que haya un programa de marcha, como tiene el programa de maratón. Sé que eso lleva tiempo, pero quizás al programa de maratón incluir la marcha. Ver las posibilidades para que los deportistas que vienen detrás de mío puedan recibir ese apoyo y puedan crecer como deportistas porque talento hay. Pero hay chicos que no tienen. Pido por la marcha atlética para que pueda crecer para que en tiempo no se quede acá y no sea solo que en un tiempo se diga: Kimberly ganó dos medallas y…

Vienen nuevos retos para ti. Conversando con especialistas, me dicen que tu incluso podrías llegar a dos Juegos Olímpicos más

Para llegar a París tendría 31 años, 35 para Los Ángeles. Conversando con mi entrenador me dice que llegaría fuerte para esas dos olimpiadas. Uno se enfoca para eso, la marcha es una disciplina longeva y más experiencia es mejor.

¿Y después de ello cómo te ves, siempre ligada al deporte?

No cierro posibilidades de seguir en el deporte, quizás hay proyectos siempre pensando en la marcha atlética para que este deporte no desaparezca y esté siempre vigente. Entrenadora no, entrenadora no voy a hacer.

Qué decirle a los peruanos tras estos logros

Las medallas se las dedico a todos los peruanos. Espero que estén orgullosos de que el Perú esté visto a nivel mundial. A seguir por esa senda. Agradecer por los mensajes de aliento. A trabajar muy duro para los Juegos Olímpicos.

Y sacarte esa espinita que queda

Sí, ahí está.

***

