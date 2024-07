Giha Yarur aprovecha unos minutos de su agitado calendario en Chateauroux, a dos horas de la capital capital francesa, para charlar de su pasado, presente, del tiro peruano, de una exponente nacional que no es de su disciplina, pero a la que sigue por sus grandes actuaciones internacionales en la marcha atlética: Kimberly García. El medallista olímpico también estará en París 2024. No como deportista, pero sí como entrenador. El también medalla de bronce en el Mundial de Tiro de 1997 prepara contrareloj a Jorge Salhe, chileno de padre palestino que representa desde hace cinco al país árabe. Curiosamente Salhe competirá en la modalidad Skeet, donde nuestro uno de los dos representante en el tiro será Nicolás Pacheco (la otra es Daniella Borda, en skeet femenino).

Juan Giha (izquierda) tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. / KARL MATHIS

-Como amante del deporte, es una opinión personal, pero creo que hay un malestar, un dolor porque uno de los tiradores más emblemáticos del Perú no pueda aportar toda su experiencia olímpica, mundial, a los nuevos valores. ¿Cómo se siente usted al ver otros entrenadores en la federación?

Comparto tu opinión y el pensamiento. Es más, yo desde 2001 entrenaba al equipo de India. Fui entrenador nacional en el 2001, el 2002 y el 2003. Después entrené en el 2004 y el 2005 a tiradores del equipo nacional de India. Estuve en el ejército de India porque ahí, como en Estados Unidos, se asimilan al ejército para tener facilidades. Entonces ahí los preparamos para el equipo nacional también de India. También estuve en Chile, 2008-2013, cinco años. Ahí sacamos a un subcampeón mundial en skeet, tiradores que ganaron panamericanos y sudamericanos. Y de ahí volví a entrenador en India, también estuve en Ecuador y México. Bueno, como te digo, según me comentó una vez Francisco Boza, que era el presidente de la federación, que era muy exigente. Entonces dije, bueno, esa es la responsabilidad de ustedes. Y he seguido trabajando, como te digo, con el deporte y con atletas.

-Recuerdo que culminado Tokio 2020, que debido a la pandemia se realizó un año después, usted afirmaba que Nicolás Pacheco tenía un gran potencial a medalla olímpica y que estaría encantado en entrenarlo...

Mira, la decisión del entrenador es del atleta. Yo no tuve la oportunidad, salvo a Bruno Sarti, que era un tirador que nos acompañó y nos ayudó mucho a varios de los tiradores antiguos, se puede decir, con su buena voluntad. Y tuve que pasar por Alemania con Konrad Wirnhier, tuve que pasar por Italia siete veces con Tonino (Antonio) Blasi, entrenar años con el equipo italiano y aprender por el mundo. Realmente no tenemos en el Perú alguien que pueda darnos ese conocimiento o esa preparación. Hay que ir a buscarlo fuera. Se habla de las armas igual. Ya sea Italia, en mi caso era Bélgica porque usaba la marca Brown. Entonces nosotros estamos, como bien se dice, en el tercer mundo en todo lo que se trata de tecnología, conocimiento y preparación para estos niveles. Imagínate que aquí los que participan en los Juegos Olímpicos son atletas que han ganado una Copa del Mundo, un Campeonato Mundial, que han ganado Campeonatos Panamericanos, Asiático, Europeo. No es cualquier atleta el que participa en los Juego Olímpicos. Por eso es tan valorada una medalla olímpica. Porque primero se hace pensando en cuatro años, y segundo es extremadamente exigente en todo sentido.

-Usted habla de su carrera, la cual tuvo un proceso largo para alcanzar la gloria...

Exacto. Y además hay un detalle. Si hubiéramos tenido ese conocimiento y esa preparación, o si yo lo hubiera tenido, realmente hubiera sido probablemente más prolijo, hubiera obtenido muchos más resultados. En este caso tenía que trabajar para mantenerme. No he tenido ningún tipo de apoyo económico, ni de equipos, ni de armas. Todo esto es un trabajo que se tuvo que hacer a título personal. Es una inversión también bastante importante. Es por eso que no es fácil. Ahora si hablamos de pistola y carabina de aire es diferente porque la inversión es mucho menor y ahí es donde la Federación Peruana de Tiro Deportivo debía buscar la masificación del deporte empezando por los colegios.

-El tiro, el deporte peruano más laureado a nivel olímpico, se ha estancado en los últimos años...

Bueno, eso es lo que ha sucedido desgraciadamente. Como te digo, en lo que es pistola y carabina de aire, la inversión es infinitamente menor y se puede buscar nuevos talentos desde los colegios. Bueno, como tú ves, China o países que trabajan en ese sentido desde los 3, 4, 5 años empiezan a seleccionar a sus atletas para los diferentes deportes. Y bueno, el vóley también yo considero un deporte que el Perú podría resaltar o ha resaltado. Y ahora con Kimberly García y todos los atletas que nos están representando de una forma maravillosa, también es otro punto importante para poder buscar nuevos talentos.

-Las políticas deportivas en nuestro país no se ejecutan de la mejor manera y usted lo ha podido comprobar por su carrera como deportista y entrenador...

Es que no hay una política deportiva en el Perú. No existe. No existe un experto en el área que maneje el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Son cargos políticos que simplemente los asignan a seguidores, a amigos, pero no conocen del tema. No existen controles en este momento sobre las federaciones. Las federaciones están haciendo cualquier tipo de trabajo sin control. Los fondos que el IPD les otorga tampoco tienen control. Entonces el deporte está realmente en una etapa crítica. Y se está tratando de hablar con el Congreso para hacer una reestructuración. Si habla usted de economía, debe poner a un especialista en la materia. Lo mismo en la medicina y si es deporte, debe ser igual. No saben lo que hacen. Están un año, dos años, tres años (los presidentes del IPD) tratando de aprender y después los cambian porque de repente hay un tema político. Y ahí queda. Entonces, simplemente, el deporte, que podría ser una herramienta para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad de humanos que tenemos en el Perú, simplemente está destruida. Y el que quiere hacer algo de deporte lo hace porque le nace y no porque haya un programa.

-El IPD subvenciona a los mejores deportistas con el objetivo de que tengan una mejor preparación, pero los deportistas indican que no es suficiente...

Bueno, hay un tema que hace unos años me consta porque trabajé en el 2015 por un año en la Federación Peruana de Tiro. Y sí hay ayuda económica para los atletas que logran resultados. Y atletas como (Nicolás) Pacheco y Daniella (Borda) están con programas individuales del IPD canalizados por el Comité Olímpico Peruano (COP). Tienen recursos para mantenerse y manejarse. Pero los demás no están en condiciones. Pero sí, los atletas que consiguen resultados a nivel bolivariano, sudamericano y panamericano están obteniendo un apoyo económico, cosa que nunca vi, nunca tuve y nunca se me ofreció.

-¿No tuvo apoyo ni antes ni después de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992?

Nada. En el 97, Manuel Forero Vargas que era el jefe del IPD me felicitó, me ayudó y me dieron una escopeta, en ese entonces. Él había pedido dos escopetas para competir y esa fue toda la colaboración gracias a él. Que, bueno, le estoy muy agradecido. Cosa que después el IPD me lo solicitó de vuelta, con otro presidente porque Forero falleció justo unos meses después de apoyarme con ese tema. Ya cuando vieron que la prensa iba a estar involucrada ya no siguieron con ese tema.

-Comentaba que en el 2015 entrenó a Francisco Boza...

Exactamente. Yo lo acompañé y lo preparé porque habían traído un entrenador español que había destrozado a los tiradores nacionales y lo volví a reencontrarse con su capacidad, con su especialidad y logró la medalla de oro en Canadá, justamente los Juegos Panamericanos.

-¿Y fue el mismo señor Francisco Boza quien le comentó de su exigente trabajo y que por ello no lo convocaban más como entrenador?

Cuando entró como presidente de la federación me hizo ese comentario. Y no solo eso, sino que él me pidió que yo lo acompañe para Río 2016 y lo entrené como ocho meses para participar en los Juegos Olímpicos, que fueron los séptimos Juegos. Y ahora son mis octavos Juegos en ese momento con París 2024.

-Y hablando de París 2024, todo el Perú está al tanto de la actuación de Kimberly García en la marcha atlética. ¿Se podrá romper esa racha de 32 años sin medallas olímpicas se puede romper con ella?

Sí, ojalá, la verdad que espero que Kimberly pueda traernos una medalla olímpica porque se lo merece. Ha hecho resultados impresionantes. Y hay otros chicos también que han logrado resaltar al Perú y que reconozcan en el mundo al Perú como tierra de talentos. Eso es un gran potencial para nuestro país, especialmente para descubrir nuevos atletas que nos representen, no solamente ellos. Y lo que no debemos hacer es enterrarlos. La costumbre aquí es que sale un talento, se le reconoce y después quieren enterrarlo y buscar otro. Deben seguir apoyándolos, potenciándolos, ayudándolos para que puedan seguir rindiendo y siendo un ejemplo para el Perú, que es lo que necesitamos.

Kimberly García (20km Marcha): participó en Río 2016 y Tokio 2020.

-Kimberly es un ejemplo de perseverancia, pues ha ido mejorando notablemente sus marcas y en medio de ese esfuerzo, de ese trabajo por alcanzar su máximo nivel, reclamaba que el apoyo brindado por el Estado no era suficiente y ha sido la empresa privada la que la sostuvo rumbo a ese sueño que espera cumplir en Francia...

Pero ¿tú puedes creer que un atleta tenga que pedir más apoyo? ¿No crees que el IPD debería asistir? No debería esperar que ella solicite sino conocer sus necesidades y tratar de darle todo lo que esté al alcance. En cambio se están destinando dinero para otros bienes, otros motivos que no son tan alterados como ese.

-Más allá de su compromiso con la participación del tirador palestino en París 2024, ¿estará atento a la actuación de la delegación peruana?

Sí, por supuesto. Cuando he podido y los he ayudado. Me ha pasado con el caso de Alessandro (De Souza) cuando estaba con el equipo de India entrenando. Él tuvo un problema de salud y yo le facilité al técnico deportivo para que le resolviera un problema de dolor de espalda que tenía. Después se operó. Por supuesto que siempre estoy dispuesto para poder ayudar a los connacionales.

-Esperemos que también le vaya bien a usted como entrenador ahora en París 2024...

He tomado este atleta recién hace dos meses. No es un atleta que he estado trabajando mucho tiempo con él, todavía, pero estoy tratando de que tenga una representación decorosa por Palestina. Pero ya veremos qué pasa más adelante. En mi última participación con India ganamos el Campeonato de Tiro en Changwon (2018). Con ese tirador sí estábamos trabajando más tiempo.