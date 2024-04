Ojo, el Mundial de Marcha por Equipos es clasificatorio olímpico para el maratón de marcha por relevos mixtos, una de las novedades del atletismo para los Juegos Olímpicos de París 2024 que se realizarán este año.

Ante ello, El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas especializados en el tema polideportivo para que analicen el éxito de Kimberly García.

¿Perú se puede ilusionar con una medalla en París 2024 con Kimberly? ¿Con tres títulos mundiales, Kimberly es la mejor deportista peruana de la historia? ¿Cómo deben reforzar el apoyo a estas disciplinas, ya que los recursos por lo general son de las propias deportistas?

Ale Salgado

1. Por supuesto que Kimberly puede ilusionar, es más, sigo diciendo desde ya hace un buen tiempo, París 2024, va a marcar historia para Perú. Este Mundial por equipos de Marcha Atlética, es un medidor muy importante. No solo lo digo por Kimberly, sino por Evelyn Inga, que quedó cuarta tras una penalidad, ya que pudo haber quedado en el podio. Entonces, yo creo que no es ilusión, sino que está marcando una historia, que estamos cerca de una medalla olímpica luego de años, ya que la última fue en 1992.

2. Lo que va a demostrar Kimberly es que es la mejor deportista de la historia, definitivamente.

3. Nuestra cuna de deportistas están en Huancayo y no hay un CAR para ellos. Yo no sé qué están esperando, se tiene que descentralizar el deporte. Nuestra cuna de atletas está en Huancayo y no tiene un centro donde poder entrenar. Tienen que ponerle prioridad a que se termine de construir el Centro de Alto Rendimiento.

El Team Perú obtuvo la medalla de plata en Turquía, además también consiguió una medalla de oro con Kimberly García.

Erick Garay - El Poli

1. Kimberly García hoy es la deportista con más posibilidades de la delegación peruana de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París. Lo ha demostrado, una vez más, ahora en el Mundial por equipos de Marcha Atlética, ganando la prueba de 20 km, ella se preparó todo este año apuntando a la medalla olímpica, así que hoy por hoy, está compitiendo al mismo nivel que las marchistas chinas, que son potencia en el mundo. Hoy Kimberly está en ese grupo que se puede considerar de élite mundial en la marcha atlética. De todas maneras, Kimberly es nuestra principal carta para lograr una medalla de oro, plata o bronce en los Juegos Olímpicos de Perú.

2. Sin lugar a duda sí, pero recordemos que no es la única que tiene 3 títulos mundiales, Sofía Mulánovich en surf también tiene tres títulos mundiales y algunas medallas más en los torneos más importantes de surf. Así que lo medimos por títulos, hay deportistas que también tienen las mimas cantidad de títulos mundiales que Kimberly. Incluso, a nivel para deportivo hay deportistas como Jimmy Euler, que tiene medallas en Juegos Paralímpicos. Siempre hablar del mejor deportista o más exitoso requiere una revisión mucho más exhaustiva de los demás deportistas. En este caso, como te digo, Kimberly está en el top mundial de marcha atlética, en el top top de Perú y está entre los mejores deportistas peruanos de la historia.

3. Hoy en día hay mucho apoyo a deportistas de los deportes que no eran tan populares. Incluso Kimberly García recibe un apoyo mensual, es más, ella está en un PAD permanente por el título mundial. Es un apoyo mensual que no es poco y que está activo hasta que ella siga compitiendo. Mientras ella compita, va a recibir el PAD permanente, que es un programa de los más últimos que sacó el IPD, que es un apoyo para los deportistas que tienen logros mundiales, medallas de oro a nivel mundial, y en este caso está Kimberly García. Hoy los programas de apoyo del IPD para deportistas de alto rendimiento son bastante generosos, incluso hay deportistas que reciben, 5100 soles mensuales, como parte del programa de apoyo, esto sin contar lo que reciben por auspicios o patrocinios. Yo creo que el apoyo al alto rendimiento ha mejorado bastante, te he dejado ejemplos claros. La mejora en el apoyo debería estar en la iniciación del deportista, creo que el soporte antes que el deportista gane la medalla y no esperar que gane para recién darle este apoyo. Esto requiere un análisis exhaustivo de parte de los comités técnicos de cada federación e incluso del IPD. Lo que mejoraría es que de este apoyo que reciben del sector público, se pueda complementar con el apoyo de la empresa privada, a través de auspicios. Es un campo que sí aumentaría de forma constante en el apoyo del deportista de alto rendimiento y que las empresas privadas se den cuenta que hay un activo muy interesante en respaldar a deportistas de alto rendimiento y puedan asociar su marca a la imagen de ellos y los valores que imporme el ser deportista de élite en el país.

Margarita Rivera - El Poli

1. Yo creo que sí, definitivamente es una firme candidata, tras el título de marcha, está en el puesto 2 del ranking mundial, a ratificado muchos de sus logros desde que ganó la medalla de oro y lo ratificó con firmeza en todos los campeonatos que participó. De hecho es una candidata a tener muy en cuenta en estos Juegos Olímpicos.

2. No me atrevo a decir si es la mejor de la historia. A ver déjame pensar, tenemos a un campeón olímpico y eso pasa por encima de cualquier cosa, pero me atrevería a decir que en damas es la mejor. No recuerdo a ningún nombre que haya tenido tantos títulos y sobre todo a este nivel. Además, recordemos que el atletismo es un deporte que requiere demasiado esfuerzo. Kimberly nos ha llevado a la cúspide, si no es la mejor, se encuentra en los mejores deportistas peruanos de toda la historia.

3. Yo creo que generando recursos de la empresa privada, el Estado, no está en capacidad de apoyar, porque no hay suficiente presupuesto para el deporte, de dar todo lo que un deportista necesita, pero, sí está en condiciones, de generar que la empresa privada se involucre con descuentos y leyes que incentiven que la empresa privada invierta más en los deportistas. De hecho, debe ser un gestor y generar recursos para el deportista. Si no contamos con el apoyo de la empresa privada, el estado difícilmente va a poder asumir totalmente para el crecimiento de un deportista en este nivel, ya que la inversión es bastante y el presupuesto es poco a nivel general.