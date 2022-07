Las premiaciones no terminan para Kimberly García . Y es que tras conseguir dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo Oregon 2022 y poner a Perú en lo más alto de la palestra, la peruana será acreedora de una camioneta este 1 de agosto.

Como es de conocimiento, la deportista nacional hizo hincapié y agradeció a las empresas que la ayudaron desde un primer momento en su travesía en el Mundial de Atletismo.

“Tanto el IPD como la Federación deberían apoyar. Yo voy a ser bien sincera. Esta medalla no ha sido nada fácil. Ha tenido que ver el apoyo de mi familia, de la empresa privada. Del IPD, de la Federación, casi nada”, precisó para El Comercio.

Además añadió: “Si bien es cierto yo recibo un pago mensual, pero no es gran cosa. No te cubre un campamento en Europa, de estar viajando a España, Portugal, Eslovaquia. Todo eso no alcanza. Ellos no me han apoyado en los campamentos que yo he pedido. Me senté a conversar con el presidente de la Federación y el IPD, presenté mi plan para que puedan apoyarme o aportar algo más y no conseguí nada. Esto ha sido el apoyo de las empresas, de mi familia.

CUÁNTO DINERO RECIBIÓ KIMBERLY GARCÍA POR SUS DOS TÍTULOS MUNDIALES

Según pudo conocer El Comercio, el dinero que le entregó asciende a 100 mil soles por sus títulos mundiales. Esta cifra fue aprobada por el Consejo Directivo del IPD, que se realizó el último 26 de julio por la mañana.

Cabe resaltar que la empresa Caja Huancayo será la encargada de ofrecer el premio a Kimberly García en el hotel Hotel Swissôtel Lima a las 10:00 a.m.